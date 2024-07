Kiderült, mi Károly király titkos és vicces beceneve: csak Anna hercegnő szólítja így

Tavaly decemberben mutatták be a a Károly királyról szóló új dokumentumfilmet, ami nagy sikert aratott a rajongók körében. III. Charles: The Coronation Year többek között bemutatja, miként készülödtek a brit királyi család tagjai Károly koronázására, illetve abba is bepillantást kaptak a nézők, hogy az uralkodó milyen szoros kapcsolatát ápol testvérével, Anna hercegnővel.

Károly király titkos beceneve: Anna hercegnő szólítja így

Forrás: Getty Images

Károly király titkos beceneve

A testvérek között olyannyira jó a viszony, hogy az uralkodónak a húga az egyik legfőbb támasza. Ezt bizonyítja az is, hogy a koronázáson Anna nagyon fontos szerepet töltött be, ő volt a Gold-Stick-in-Waiting, aki mondhatni az uralkodó személyes testőre. A dokumentumfilmben Anna hercegnő használta Károly király titkos becenevét, ami az Old Bean, vagyis öreg babszem.

Hello, Old Bean



- mondta a testvérének, aki felnevetett a megszólításon, majd kezet csókolt a húgának.

A brit királyi családban egyébként nagyon gyakori a becenevek használata, Károly királynak több is van, ezt azonban még nem hallhatták a rajongók.