Katalin hercegné és Pippa Middleton kínos pillanata a wimbledoni férfi döntőn: erre nem voltak felkészülve a testvérek

A rajongók legnagyobb örömére Katalin hercegné is részt vett a vasárnapi tenisztorna döntőjén Wimbledonban. A hercegnét testvére, Pippa Middleton és lánya, Sarolta hercegnő kísérte el a versenyre. A mérkőzés után azonban kínos pillanatban volt részük a testvéreknek, amire egyáltalán nem voltak felkészülve.

Kínos pillanatot élt át Katalin hercegné és Pippa Middleton a wimbledoni férfi döntőn

Katalin hercegné és Pippa Middleton kínos pillanata

Pippa Middleton a királyi páholyban ült nővére és unokahúga mellett, és árgus szemmel figyelte, amikor a hercegné átadta Carlos Alcaraznak a trófeát a mérkőzés után. Miután a spanyol lejött a pályáról, újabb esélyt kapott, hogy beszélgessen Katalinnal, miközben az All England Club tagjai is gratuláltak neki. A beszélgetésük alatt a walesi hercegné bemutatta Saroltának, majd megkérdezte tőle, ki a kedvenc focistája. Ezután következett a kínos pillanat, amikor Pippa megpróbált beszélgetni Alcarazzal, de ő pont elfordult. Katalin is próbált húgának segíteni, de addigra a sportoló figyelme már másfele összpontosult.

Pippa Middleton és Sarolta hercegnő édes pillanatai

A háromgyermekes édesanya szemmel láthatóan nagyon élvezte a versenyt és jól mulatott kilencéves unokahúgával, miközben egymás mellett ültek a királyi páholyban. Pippa kifogástalan alakját egy karcsúsított, piros virágos midi ruhában mutatta meg, miközben figyelte, ahogy Carlos Alcaraz győzedelmeskedik Novak Djokovic felett. Sarolta hercegnő egy sötétkék-fehér pöttyös ruhát viselt, ami tökéletesen passzolt nagynénje és édesanyja, Katalin hercegné ruhájához. A verseny alatt Pippa és Sarolta többször összemosolyogtak, ráadásul Pippa a gondoskodó nagynéni szerepét betöltve támogatta a kis Saroltát, miközben a walesi hercegné a pályára ment, hogy átadja a trófeákat. A rajongók odavannak a róluk készült fotókért, amelyek alapján le sem lehetne tagadni mekkora összhang van kettejük között.

Sztárparédá volt szombaton Wimbledonban

A szombati női döntőn - amit egy kétórás, háromszettes játék után a cseh Barbora Krejcíková nyert meg az olasz Jasmine Paolini ellen - igazi sztárparádénak lehettünk szemtanúi. Helyet foglalt a királyi páholyban Meg Bellamy színésznő, aki Katalin alakította A Korona című sorozatban, és ott volt Helen Mirren, aki Oscar-díjat kapott A királynő című filmben nyújtott alakításáért. Láthattuk Zendayát is, aki nemrégiben a Challengers című alkotásban, a tenisz világában játszódó romantikus vígjátékban játszott, de tiszteletét tette Tom Cruise, Kate Beckinsale és Hugh Jackman is.