Hollywoodi sztárparádé volt Wimbledonban, de a világot most csak egyetlen ember érdekli

Tegnap még jutott egy kis rivaldafény a hollywoodi sztároknak is, akik elözönlötték a wimbledoni teniszverseny királyi páholyát, ma azonban mindenki csak Katalinra koncentrál. Helyi idő szerint délután 3-kor, magyar idő szerint 2-kor kezdődik a férfi döntő Wimbledonban, amit a szerb Novak Djokovic és a spanyol Carlos Alcraz játszanak. Katalin hercegné nagy teniszrajongó, ezért jó ideje mindenki azt találgatta, vajon láthatjuk-e a tenisztornán. A palota tegnap megerősítette, hogy a szombati női döntőn nem vesz részt, de vasárnap biztosan tiszteletét teszi, és szokásához híven át is adja a tróefát a nyertesnek. Valószínűleg a kislánya, Sarolta hercegnő is vele tart majd, ahogy ez tavaly is történt, de közleményt erről még nem adtak ki. A család férfitagjainak más dolga lesz.

Katalin hercegné, Sarolta hercegnő, György herceg és Vilmos herceg 2023-ban Wimbledonban, a férfi döntőn

Forrás: AFP



A szombati női döntőn - amit egy kétórás, háromszettes játék után a cseh Barbora Krejcíková nyert meg az olasz Jasmine Paolini ellen - igazi sztárparádénak lehettünk szemtanúi. Helyet foglalt a királyi páholyban Meg Bellamy színésznő, aki Katalin alakította A Korona című sorozatban, és ott volt Helen Mirren, aki Oscar-díjat kapott A királynő című filmben nyújtott alakításáért. Láthattuk Zendayát is, aki nemrégiben a Challengers című alkotásban, a tenisz világában játszódó romantikus vígjátékban játszott, de tiszteletét tette Tom Cruise, Kate Beckinsale és Hugh Jackman is.