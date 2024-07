Ördögűzős filmek: amikor a gonosz beléd költözik - VIDEÓK

Júliusban két ördögűzős film is érkezik a hazai mozik kínálatába: egy argentin vidéki történet és egy hollywoodi filmforgatós sztori. Az Amikor a gonosz leselkedik és az Ördögűzés kapcsán itt volt az ideje listára gyűjtenünk minden idők legemlékezetesebb alkotásait a témában. Ördögűzős filmek, amelyek hatalmasat mentek.

Az ördögűzős filmek egyik legismertebbje a Démonok között

Forrás: InterCom

Az ördögűző (1973)

Az ördögűzés jelenségét William Friedkin 1973-as sikerfilmje emelte be a mozis köztudatba és a popkultúrába. Az ördögűző a maga idejében a témájával és a sokkoló jeleneteivel is meglepte a világot, hisz kevés félelmetesebb és sokkolóbb esemény fordulhat elő annál, mint ha egy alvilági démon pont egy ártatlan kislány testébe fészkeli bele magát. A megszállt gyerek hátborzongatóan gyomorforgató viselkedése és a kiűzendő démon ellen egy szakember, Merrin atya próbál meg tenni valamit, saját magát sem kímélve. Az ördögűző lett az első horrorfilm is, amit Oscar-díjra jelöltek, összesen 10 kategóriában.

Ördögűzés Emily Rose üdvéért (2005)

A katolikus egyház a mai napig valóságos dologként kezeli az emberi testet megszálló démonokat, akik ellen az ördögűzés eszközével lehet fellépni, míg sokan csak a rémtörténetek és horrorfilmek kitalációinak tartják az egészet. Ez a két vélemény is összecsap az Ördögűzés Emily Rose üdvéért, ami a horrort a tárgyalótermi dráma műfajával vegyíti. A bíróság előtt kell ugyanis bizonyítania egy papnak, hogy a halállal végződő ördögűzése jogos tett volt, miközben a megelevenedő visszaemlékezésekben mi is tanúi lehetünk a félelmetes eseményeknek.

A rítus (2011)

Nagyrészt Budapesten forgatták, de hazánk fővárosa Rómát alakítja ebben a Matt Baglio sikerkönyvéből készült misztikus drámában, ami vállaltan elfogult, hívő nézőpontból mutatja be a történetét, és maga a katolikus egyház is áldását adta rá. A főhőse egy ifjú amerikai pap, akinek erős kétségei vannak a hitével kapcsolatban, és aki Rómába utazik ördögűzést tanulni a műfaj nagy öregjétől – akit a színészszakma nagy öregje, Anthony Hopkins formál meg.