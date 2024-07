Reese Witherspoon gyászolja a 94 éves korában elhunyt Bob Newhartot. A színésznő és a komikus a Doktor Szöszi második részében játszottak együtt, ahol a színész Sidet alakította, de Reese nem csak a közös élmények miatt rajongott az idős sztárért.

Reese Witherspoon és Bob Newhart a Doktor Szöszi második részében játszottak együtt

Forrás: Northfoto

Reese Witherspoon megtisztelőnek tartja, hogy Newharttal játszhatott

A 48 éves Reese Witherspoon az Instagramon osztott meg két fotót - szívhezszóló üzenettel - a filmből, amelyen Bob Sid Postot, Reese pedig Elle Woodsot alakította. "Az, hogy Bob Newhart rajongója vagyok, enyhe kifejezés. Minden héten néztem a Newhart-show-t, és olyan nagyokat nevettem (...) Még a hallgatása is vicces volt (...) Hiányozni fog a kedvessége és a humora, és az, amennyire szerette a vígjátékokat nézni és azokban szerepelni is. Olyan szerencsésnek érzem magam, hogy egy ilyen legendával játszhattam együtt. Nyugodj békében, Bob. Köszönjük, hogy ennyi éven át megnevettél minket" - búcsúzik a közösségi oldalon Reese.

Készülhet a Doktor Szöszi 3. része

Úgy tudni, sokak kedvenc romantikus vígjátékából, a Doktor Szösziből 3 rész is készül: lapinformációk szerint már zöld utat is kapott az Amazon Prime-nál. A film Elle Woods gimnazista éveibe repítené vissza a nézőket. "Nem is lehetnék izgatottabb... A rajongók megtudhatják, hogyan találta fel magát az életben korábban Elle Woods a maga sajátos módján. Rendkívül hálás vagyok a Prime Video és a Hello Sunshine hihetetlen csapatainak, valamint csodálatos forgatókönyvírónknak, Laura Kittrellnek –, hogy valóra váltották ezt az álmomat. A Legally Blonde visszatér..." - nyilatkozta Reese nemrégiben.

Reese tudja, hogyan kell pénzt keresni

Reese egyébként nem csak keresett színésznő, hanem remek üzletasszony is. A Doktor Szöszi második részének már a producere is volt, bár az nem volt annyira sikeres, mint az első, de a Hatalmas kis hazugságokban is vállalt produceri teendőket is. Ahhoz is remekül ért, hogy tesztalanyok segítségével kiválassza, mely könyveket érdemes megfilmesíteni és azok jogait meg is veszi még mielőtt bestsellerek lennének. Ám mielőtt elkészülne a film, saját könyvklubján keresztül népszerűsíti ezeket az olvasmányokat. Úgy tudni, Witherspoonnak így sikerült hozzáférnie Gillian Flynn Gone Girl (Holtodiglan) című regényéhez, mielőtt az 2012-ben a polcokra került.

Imádta a humort, a közönség pedig rajongott érte 94 éves korában, július 18-án Los Angeles-i otthonában meghalt Bob Newhart komikus, színész. Az ismert humorista az utobbi időben sokat betegeskedett: a rajongók, a művészvilág, négy gyermeke és tíz unokája gyászolja. Bob Newhartot a legtöbben az Agymenők Proton professzoraként ismerjük, de játszott a Dr. Szöszi 2. részében, George és Leóban és az Elfben is. Legnagyobb sikert a The Bob Newhart Show és a Newhart című tévésorozat hozott neki, az 1970-es és 1980-as években az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb humoristájaként ismerték.