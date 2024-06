Vilmos herceg kedvenc ételei: ismerd meg, mit eszik a trónörökös

Az étkezés a trónörökös életében is fontos szerepet tölt be. Vilmos herceg idejének nagy részét a köz szolgálatának szenteli és ezt bizony korgó gyomorral nem lehet. Bár még ma sem lehet sokat tudni a brit királyi család étkezési szokásairól, az bizonyos, hogy vannak olyan alapanyagok és összetevők, amelyeket Vilmos herceg is jobb, ha kihagy az étkezéseiből. A királyi családról az viszont bizonyos, hogy ünnepekkor hagyományos menüsor kerül az asztalukra. Vilmos herceget illetően azonban nem sokat tudni arról, hogy mit eszik rendszeresen, viszont van pár étel, amit kifejezetten szeret és fogyaszt ezek közül gyűjtöttünk most össze néhányat.

Vilmos herceg eléggé édesszjú a rajongói szerint. Forrás: Getty Images/WPA Pool

Vilmos herceg kedvenc édessége a csokis keksz torta

Mivel is kezdhetnénk az ételek felsorolását, mint a ma szülinapos herceg kedvenc édességével? Bizony, még Vilmos herceg életében is előfordul néha, hogy valami édesebbre vágyik, ami minden kalóriát megér. Sőt, Vilmos herceg rajongói úgy tudják, hogy a trónörökös eléggé édesszájú. Mint kiderült, van egy édes csemege, aminek Vilmos egyszerűen nem tud ellenállni. Csakúgy, mint a néhai II. Erzsébet királynő, a brit trónörökös is nagy rajongója a csokis keksztortának. Ez egy sütés nélküli desszert, édes kekszekből (általában McVitie's) készül, amit kis darabokra törnek, összekeverik vajjal és csokoládéval, majd hűtőbe helyezik. A tortát végül csokoládé ganache-tel vonják be, végül hagyják teljesen megdermedni. Ezután a tortát szeletelik és tálalják. Vilmos herceg annyira nagy rajongója ennek a keksztortának, hogy 2011-es esküvőjén Fiona Cairns neves cukrász által készített esküvői tortájuk mellett is ezt szolgálták fel. A csokis keksztorta sokáig eláll. A néhai királynő állítólag bárhová ment, magával vitte, és szívesen evett egy szeletet belőle a délutáni teája mellé.

2. Ropogós sült csirke

Darren McGrady volt királyi séf a YouTube -on elárulta, a ropogós sült csirke egy olyan étel volt, amelyet Vilmos nagyon szeretett fiatal korában, testvérével, Harry herceggel együtt. És mint kiderült, meglehetősen könnyű ropogósra varázsolni a csirke bőrét sülés közben. Videójában McGrady a csirkecombokat csak sóval ízesítette. Ezután a csirkedarabokat rácsra helyezte, majd betette a sütőbe, ahol körülbelül 45 percig sült. A végeredmény pedig egy tökéletesen ropogós sült csirke lett. A videóban az egykori királyi séf mac&cheese-t is készített a csirkéhez, ahogy Vilmos és Harry szerette. (A videót megtalálod a cikk végén!) Vilmos nem csak gyerekként, felnőttként is örömmel megeszi a házi sült csirkét. A Vanity Fair 2012-es riportjában Katie Nicholl királyi tudósító felfedte, hogy Vilmos felesége, Katalin hercegnő is szívesen készíti ezt az ételt vacsorára férjének.