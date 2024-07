Scarlett Johansson férje kitálalt: ilyen érzés feleségét más férfiakkal csókolózni látni

Szabó Kíra

A népszerű színésznő új filmjében Channing Tatum oldalán játszik a "Fly Me to the Moon" című filmben, amelyben bőven akadnak romantikus jelenetek. Scarlett Johansson férje őszintén vallott arról, milyen érzés feleségét más férfiakkal a mozivásznon csókolózni látni.

Scarlett Johansson férje nincs egyszerű helyzetben: Colin Jostnak nem egyszer kellett végignéznie, ahogyan gyönyörű felesége egy másik férfival csókolózik. Természetesen mindez csak egy filmszerep kedvéért, de ebből is akadt bőven az elmúlt években. Jost a kérdésre, milyen érzés számára élete szerelmét más karjában látni, viccesen reagált. Scarlett Johansson férje kitálalt: ezt gondolja felesége csókjeleneteiről

Forrás: Getty Images/"Fly Me To The Moon" World Premiere Scarlett Johansson házasságában nyoma sincs a féltékenységnek A New York Times készített egy interjút Colin Josttal, akit többek között arról is kérdezték, milyen érzés végignéznie, mikor a felesége más férfiakkal kerül romantikus közelségbe. A tévés elmondta, nem tartja magát féltékeny típusnak, hozzátette: Azt hiszem, ha mostanra az lennék, az nagy baj lenne. Majd felidézte a pillanatot, amikor egy olyan videómontázst kellett megnéznie, amely kizárólag olyan jelenetekből állt, ahol Scarlett más férfiakkal csókolózik. „Amikor Scarlett megnyerte az American Cinematheque-díjat 2021-ben, természetesen mi is ott voltunk, és az este egy pontján, levetítettek egy videomontázst, ami tele volt csókjelenetekkel. Én meg csak azt gondoltam: Rendben, tessék. Örülök, hogy valaki összeállította ezt így egy csomagba" - mondta nevetve. Scarlett Johansson hamarosan különválik férjétől: egyáltalán nem sajnálja A színésznő férje remek lehetőséget kapott, ami miatt egy kis időt távol kell töltenie a családjától. Scarlett Johansson azonban nem érzi rosszul magát emiatt: úgy gondolja, ez egy munkának álcázott vakáció. Jost most szünetet tart a Saturday Night Live szokásos Weekend Update társ-műsorvezetői posztján, a munkát nem hagyja abba: nemsokára az olimpiai szörfversenyek közvetítésében vesz majd rész Tahitin. Még én is azt kérdeztem: 'Hogy kaptad meg ezt a munkát? Csak tudni akarom'" - mondta Scarlett. Férje egyébként imád szörfözni, vagyis igazán testhezálló feladatot kapott. "Most két hétig Tahitin lesz, szegénykém" - viccelődött a színésznő férje szerencséjén. "Elkezdte sajnáltatni magát, hogy 'Szegény én, mindenhol ott kell lennem.' Mire én: 'Tényleg? Szerintem, ha munka közben adásban ihatsz egy pińa coladát, az technikailag nem munka'"