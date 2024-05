Scarlett Johansson férje durva megjegyzést tett felesége testére

A legfrissebb hírek szerint a ChatGPT új hangasszisztens funkcióval bővül, amit Scarlett Johansson a Her – A nő című filmben alakított AI karaktere ihletett. A film főhőse nemrég esett át egy szakításon és a vigaszt számára egy online chatbot jelenti, akivel beszélgetésbe elegyedik, és végül beleszeret. A filmben Scarlett Johansson kölcsönözte hangját a robotnak.

Scarlett Johansson és férje 2020-ban kötötték össze hivatalosan az életüket

Forrás: Getty Images/"Asteroid City" Red Carpet - The 76th Annual Cannes Film Festival

Colin Just vicce kicsit félrement

Scarlett Johansson férje a műsorban bevallotta, hogy sosem látta ezt a filmet, no meg, „anélkül a test nélkül, mi értelme van hallgatni?!” Bár Just kijelentésével aligha lehet vitatkozni, azért ez az ő szájából is elég erősnek hangzott... Ami enyhítő körülmény, hogy a vicc nem Just fejéből pattant ki, az esti műsorban ugyanis van egy állandó szegmens, amikor a műsorvezetők egymásnak írt vicceket olvasnak fel. A Johanssonnal kapcsolatos viccet nem férje, hanem Michael Che műsorvezető írta.

Scarlett Johansson férje a vicc felolvasása után csak a fejét fogva, arcát eltakarva nevetett a poénon.

A gyönyörű színésznőt 2019 májusában jegyezte el Colin Jost és 2020 októberében házasodtak össze. Szerencsére nem kellett sokáig várni a gyermekáldásra sem. 2021-ben megszületett első közös gyermekük, aki a Cosmo nevet kapta. Scarlett Johansson előző házasságából már született egy kislánya, a 10 éves Rose Dorothy.