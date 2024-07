Taylor Swift a színpadon vallott szerelmet Travisnek - VIDEÓ

Hatalmas a szerelem Taylor Swift és barátja Travis Kelce között. Az amerikaifutballista folyamatosan Amerika és Európa között ingázik, hogy Swift lehető legtöbb koncertén ott lehessen. A londoni fellépésén még a táncosok sorába is beállt: elmondása szerint ez az ő ötlete volt, Swift először azt hitte, Travis csak viccel.

Taylor Swift egyik londoni koncertjén Travis Kelece is színpadra állt

Taylor Swift mellett mindem alkalommal feltűnik Travis is

A The Eras Tour első koncertjén Londonban Travis Vilmos herceggel és a gyerekeivel is szelfizett, később elmondta, aggódott, félt, hogy "bunkó" amerikainak nézik, hogy nem tudja, miként köszöntse a királyi család tagjait.

Taylor Swift Vilmos herceggel, Saroltával, Györggyel és Travisszel

Volt, hogy meglepetés volt a felbukkanása

De ott volt a dublini fellépésen is, ami Taylornak is meglepetés lehetett. Travis előző este még Amerikában vett részt csapattársa, Clyde Edwards-Helaire kaliforniai esküvőjén, majd Amszterdamban is lencsevégre kapták őket, ahogy egymást ölelve, csókolva távoznak a backstage-ből.

Taylor Swift 3 dallal vallott szerelmet

A július 6-i harmadik amsterdami koncerten pedig egyéves évfordulójuk alkalmából Taylor Swift három dalból álló összeállítással tisztelgett Travis Kelce előtt. Az énekesnő olyan meglepetés dalokat választott, amelyek tükrözik a lelkiállapotát: nevezetesen, hogy mindvégig egy "láthatatlan szál" kötötte össze őt és Travist. Taylor a debütáló albumának Mary's Song (Oh My My My) című dalával kezdett, amely egy fiú és lány történetét meséli el, akiknek a szülei barátok, és akik már tizenévesen szerelmesek egymásba.