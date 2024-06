Taylor Swift slágerétől zengett a Buckingham-palota: így zajlott az őrségváltás - VIDEÓ

Úgy tűnik, az egész királyi család rajong Taylor Swiftért, és ezt a legkülönlegesebb módon fejezték ki. A Buckingham-palota az énekesnő slágerétől zengett őrségváltáskor.

Taylor Swift dalát játszották a Buckingham-palotában

Forrás: Shirlaine Forrest/Getty Images f/Taylor Swift

Taylor Swift slágerétől zengett a palota - Ezt adta elő a királyi zenekar

Imádják a rajongók azt a videót, amit a királyi család a hivatalos közösségi oldalaira töltött fel. Nem más látható rajta, mint a királyi zenekar, amint őrségváltáskor épp Taylor Swift egyik legismertebb slágerét, a Shake it offot adják elő. Így fejezték ki az énekesnő iránti rajongásukat, és mint tudjuk, Vilmos herceg Saroltával és Györggyel együtt még a koncertre is elment. Lajos hercegnek azonban otthon kellett maradnia.

Vilmos táncáért rajong az internet népe: így rázza a herceg Taylor Swift Shake It Offjára

A herceg önfeledten élvezte Taylor Swift koncertjét, és erről videó is készült, amiért annyira rajonganak az emberek, mint Vilmos a Shake it off című slágerért.