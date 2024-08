Újra együtt a Baywatch egykori szexi sztárjai: felismered őket?

Szabó Kíra

Az ikonikus sorozat sztárjai újra találkoztak az 'After Baywatch: Moment in the Sun' című dokumentumfilm premierjén, amelyet hétfőn tartottak a Santa Monica-i The Bungalow-ban. Az eseményen részt vettek a Baywatch egykori szexi sztárjai is, köztük Carmen Electra, Nicole Eggert és Alexandra Paul is.