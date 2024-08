Szörfbolti eladóként, fürdőnadrágban fedezték fel: Jason Momoa azóta szexszimbólum

Igazi sztárszerepek várják

Főszerepben legutóbb az Aquaman és az elveszett királyságban láthattuk, de még fut a hazai mozikban A kaszkadőr, amibe egy poénos kameójelenet erejéig ugrott be. Már leforgott az In the Hand of Dante című bűnügyi mozi, amiben nem kisebb nevek mellett fog szerepelni, mint Al Pacino, Gal Gadot, John Malkovich, Gerard Butler és Franco Nero. Látható lesz majd a Minecraft mozifilmben és a Halálos iramban-széria befejező részében, de a szülőföldjére is visszatér a Chief of War sorozat kedvéért, ami a hawaii szabadásharcról szól.