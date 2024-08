Jennifer Garnerrel töltötte születésnapját Ben Affleck: Jennifer Lopez fel sem köszöntötte

JLPPA / Bestimage/La star hollywoodienne Ben Affleck est de retour dans une publicité pour la chaîne de restauration rapide américaine Dunkin ’Donuts – et se fait prendre pour son ami et rival par intérim Matt Damon. Le couple a d'abord été reconnu en remportant l'Oscar du meilleur scénario original lorsqu'ils ont co-écrit Good Will Hunting en 1997. Depuis, ils aiment se moquer l'un de l'autre. Dans la nouvelle publicité, Affleck, 50 ans, se tient dans un restaurant Dunkin 'et dit qu'il est là pour la dernière offre de la chaîne, le Dunkin 'Run. Il explique à deux employés aux yeux écarquillés : "C'est une bonne affaire - un grand café, un beignet pour un dollar. Je veux dire, c'est plutôt cool. Mais les employés déconcertés ne reconnaissent pas le nom de Tinseltown qui est marié à Jennifer Lopez, 53 ans et le confondent avec Damon. © JLPPA/Dunkin’ Donuts/Bestimage Hollywood star Ben Affleck is back starring in a commercial for US fast food chain Dunkin’ Donuts — and gets mistaken for pal and acting rival Matt Damon. The pair first gained recognition together winning the Oscar for best original screenplay when they co-wrote 1997’s Good Will Hunting. Since then they have enjoyed poking fun at each other. In the new ad, Affleck, 50, stands at a Dunkin' restaurant and says he is there for the chain’s latest offer, the Dunkin’ Run. He explains to two wide-eyed staff:” It’s a great deal - a large coffee, a donut for a buck. I mean, it's pretty cool.” But the baffled employees fail to recognise the Tinseltown name who is married to Jennifer Lopez, 53 and confuse him with Damon. APRIL 5, 2023 -

