Velünk véget ér: Blake Lively súlyát kritizálta filmbéli partnere egy jelenet előtt

Augusztus 15-től látható a hazai mozikban az It Ends With Us – Velünk véget ér című film, melynek két főszereplője Blake Lively és Justin Baldoni, aki egyben a rendező is volt. A két színész között nem volt felhőtlen a viszony a forgatások alatt, amihez hozzájárulhatott az is, hogy Baldoni megjegyzést tett Lively súlyára, aki egyébként tavaly februárban adott életet negyedik gyerekének.

Blake Lively és Justin Baldini az It Ends with Us forgatásán

Forrás: GC Images

Blake Lively testszégyenítés áldozata lett

A TMZ információ szerint a színész megjegyzést tett a színésznő súlyára egy jelenet előtt, mikor a magasba kellett emelnie. Odasétált az edzőhöz és rékérdezett, vajon Lively hány kiló lehet és tanácsoljon neki valamit, mit tegyen, hogy a hátát ne érje baj, ha megemeli a színésznőt. Baldoninak korábban hátproblémái voltak. A színésznő fülébe jutottak kollégája szavai, ami nagyon rosszul estek neki. Továbbá volt még egy eset, ami miatt a színésznő kellemetlenül érezte magát: a forgatások során két csókjelenetük volt, közülük az egyik Lively szerint Baldoni jóvoltából sokkal hosszabb ideig tartott, mint kellett volna.

Sem Blake Lively, sem Justin Baldoni nem kommentálta sem személyesen, sem a képviselőiken keresztül az esetet. A páros közötti viszállyal kapcsolatos találgatások azóta terjednek az interneten, hogy Baldoni a hónap elején a New York-i premieren se Blake-kel, sem a többi szereplővel nem fotózkodott, kizárólag a feleségével pózolt a kameráknak.

A színész-rendező, aki a film premierjén egyetlen stábtaggal sem állt szóba, egyedül folytatja a promóciós körútját.

Blake Lively szerepének kihívásai

Blake Lively számára a Velünk véget ér főszerepe hatalmas kihívást jelentett, hiszen egy olyan karakter bőrébe kellett bújnia, aki nemcsak az erőszak áldozata, hanem az önállósodás és az újrakezdés szimbóluma is. A színésznő korábbi filmjeihez képest itt egy sokkal összetettebb és érzelmileg megterhelőbb szerepet kellett eljátszania, amely megkövetelte tőle, hogy a nézők számára átélhetővé tegye a karakter szenvedéseit és küzdelmeit.

A Velünk véget ér kritikai fogadtatása szélsőségesen megosztott. Miközben egyesek a film bátorságát és őszinteségét dicsérik, mások azzal vádolják, hogy túlzottan megengedően áll a párkapcsolati erőszak kérdéséhez. Kritikusai szerint a film hajlamos romantizálni az erőszakot, ezáltal olyan üzenetet közvetít, amely minimalizálja az erőszak valódi súlyát és hatásait.