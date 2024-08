Videón Blake Lively és Justin Baldoni veszekedése: a Velünk véget ér forgatásán kaptak össze

Veszekedésen kapták a "Velünk véget ér" sztárjait, a film egyik forgatási szünetében, legalábbis ezt állítják azok a szemtanúk, akik videófelvételt is készítettek a vélt vagy valós vitáról. A TMZ által hétfőn megszerzett videón látható, ahogy a Blake Lively és a film másik főszereplője és egyben rendezője, justin Baldoni egy New Jersey-i étterem előtt heves mozdulatokkal beszélgetnek, vagy ahogy a felvételt készítők mondják, veszekednek. Ez további, a két színész közötti viszonyt alátámasztó pletykákra adhat okot, pedig abból már most is akad bőven.

A családon belüli erőszakról szóló film egyik jelenetében vitázik Blake Lively és Justin Baldoni

Forrás: GC Images/Celebrity Sightings In Jersey City - January 12, 2024

A viszony, ami ezúttal nem szerelmi, végigkíséri a forgatást, a főszereplők ugyanis, ha lehet hinni a szóbeszédnek, ki nem állhatják egymást. Így aztán nem is csoda, ha a forgatások közötti szünetek egyikében felvett jelenetet készítő szemtanú, aki meg is osztotta a videót az Instagramon, azt állítja, veszekedést látott. A TMZ azonban arról számolt be, hogy nem veszekedtek, és még csak nem is haragudtak egymásra.

A Velünk véget ér témája miatt lehet feszültebb Blake Lively és Justin Baldoni

Egy forrás, aki aznap a forgatáson volt, eloszlatta a pletykát, és azt mondta a csatornának, hogy a sztárok egyszerűen csak beszélgettek két felvétel között. Egy másik szemtanú, aki nem volt jelen az esetnél, azt állította, hogy Livelyt gyakran látni a környéken, és olyankor szokatlanul izgatottnak tűnik, valószínűleg a film témája, a családon belüli erőszak miatt.

Sem Blake Lively, sem Justin Baldoni nem kommentálta sem személyesen, sem a képviselőiken keresztül az esetet. A páros közötti viszállyal kapcsolatos találgatások azóta terjednek az interneten, hogy Baldoni a hónap elején a New York-i premieren se Blake-kel, sem a többi szereplővel nem fotózkodott, kizárólag a feleségével pózolt a kameráknak.

A színész-rendező, aki a film premierjén egyetlen stábtaggal sem állt szóba, egyedül folytatja a promóciós körútját.