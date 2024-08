Blake Lively rémülten reagált Taylor Swift terrorveszély miatt meghiúsult koncertjei kapcsán

Blake Lively mélyen megdöbbent, amikor megtudta, hogy legjobb barátja, Taylor Swift három teltházas bécsi koncertjét lemondták, miután a helyi hatóságok megerősítették, hogy terrorista fenyegetés történt. Három tizenéves férfit, akik hűséget fogadtak az ISIS-nek, letartóztattak a 14-szeres Grammy-díjas énekesnő egyik bécsi koncertjére tervezett támadással kapcsolatban.

Blake Lively és Taylor Swift nagyon jóban vannak, így nem meglepő a színésznő aggodalma énekesnő barátnője iránt.

Forrás: GC Images/Gotham

Blake Lively hangot adott aggodalmának

Blake Lively elmondta, hogy teljesen sokkolta, amikor értesült arról, hogy Taylor Swift három bécsi koncertjét törölték egy tervezett terrorakció miatt. A színésznő a londoni Velünk véget ér (It Ends With Us) premierjén így reagált az Access Hollywoodnak: „Ó, istenem. Milyen ijesztő.” Majd hozzátette: „De hála Istennek, hogy teljesen kézben tartják a helyzetet.”