Brad Pitt új vállalkozását Angelina Jolie-val való élete inspirálta

A színész nehéz időszakon megy keresztül magánéletében, ezért most minden energiáját szakmai életébe fekteti. Brad Pitt egy olyan új projekten dolgozik, amelyet Angelina Jolie-val közösen átélt élmények inspiráltak. Az Oscar-díjas színész úgy véli, hogy a projekt lehetőséget ad számára, hogy feldolgozza és újraértelmezze az életét és családi kapcsolatait. Az új munka középpontjában a személyes tapasztalatai állnak.

Brad Pitt olyan italt akart készíteni, amely tükrözi azt a helyet, amibe beleszeretett.

Forrás: AFP

Brad Pitt új vállalkozása a The Gardener gin

Az utóbbi időben Pitt az F1 című filmet forgatta, ennek apropóján pedig Budapestre is ellátogatott. Bár Brad továbbra is tulajdonosa az 500 millió dollárt érő Château Miraval birtoknak Provence-ban, most a gin iránti érdeklődésére összpontosít. Új márkájával az Angelina Jolie-val közös élete felé mozdult, mivel azt Dél-Franciaország ihlette, ahol a házaspárnak volt a szőlője, beleértve a birtokon lévő otthonukat is.