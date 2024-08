Folytatná a Dr. Csontot David Boreanaz: a rajongók reménykednek

A főszereplő karakterét egy a való életben is bűnügyi antropológusként dolgozó orvos, Dr. Kathy Reichs találta ki. Dr. Reichs több könyvet is írt már, mire felfigyeltek rá a FOX-nál. A sorozat készítője és egyik producere, Hart Hanson támogatta leginkább a sorozat létrejöttét. Hanson bevonta a produceri teendőkbe Kathy Reichset is, hogy minél élethűbben tudják megalkotni a karaktereket. Az epizódok során egy vagy több halottat találnak, akiket a csontjaik alapján kell azonosítani, illetve akikről a maradványok alapján kell kideríteni, hogy milyen körülmények vezettek a halálához.