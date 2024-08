Emily Párizsban: Marcello, az új szívtipró érkezése felkavarja az állóvizet

Nagy Anna

Ahogy az már megszokott, a 4. évad is tele van romantikával, drámával és intrikával, de most egy új karakter, Marcello belépésével még bonyolultabbá válik Emily életének szövevénye. Ki is ez a sármos olasz férfi, és milyen szerepet játszik a történetben? Íme, minden, amit tudhatunk az Emily Párizsban 4. évadának új szereplőjéről.

Az Emily Párizsban 4. évada folytatja azt, amit az előző évadokban már megszoktunk: fordulatok, intirkák, drámák, kusza romantikus szálak és a csillogó párizsi élet. Egy új karakter, Marcello megjelenésével azonban még inkább felpezsdülnek az események. Marcello, az olasz üzletember, egyértelműen nagy hatással van Emily életére, és számos új kérdést vet fel... Emily Párizsban: Marcello megjelenése felkavarhatja az állóvizet

Forrás: Getty Images Emily Párizsban: mit tudhatunk a 4. évad új szívtiprójáról, Marcellóról? Az Emily Párizsban 4. évadának második része szeptemberben érkezik a Netflixre, de egy különleges előzetest már kaptak a rajongók arról, mi is várható a folytatásban. Ebben bukkan fel az új szívtipró. Marcello - akit Eugenio Franceschini olasz színész alakít - karaktere már az első pillanattól kezdve különleges atmoszférát hoz a sorozatba. Sármos, elegáns és titokzatos – ezek mind olyan tulajdonságok, amelyek rögtön felkeltik a figyelmet, és Emilyt sem hagyják hidegen. Eugenio Franceschini, az Emily Párizsban Marcellója

Forrás: Getty Images Marcello egy római származású üzletember, aki közvetlen, magabiztos és értékeli az egyszerűséget. Nem hivalkodó - hű a családi vállalkozásának gyökereihez, és minden tekintetben olyan ember, akinek a megjelenése egyetlen társaságban sem marad észrevétlen. De ki is ez a rejtélyes férfi valójában, és milyen szerepet játszik Emily életében? A sorozat rajongói számára egyértelmű, hogy Marcello nem csupán egy újabb „pasi" Emily számára, hanem olyan karakter, aki új kihívások elé állíthatja őt. Marcello és Emily akkor botlanak egymásba, amikor a lány együtt indul síelni Gabriellel és Camille-lel. A két tapasztalt sikló azonban maga mögött hagyja a küszködő Emilyt, akit végül ez a titokztatos olasz férfi ment meg... Azt pedig már mindannyian tudjuk, hogy Emily a következő részekben egy olasz kirándulásra indul, legalább mostanra az is kiderült, hogy kinek a hatására dönt úgy, maga mögött hagyja Párizst, hogy másfelé is kalandozzon. A sorozat eddigi évadaiban Emily már számos kihívással szembesült, de Marcello megjelenése új színt hozhat a történetbe. Éppen akkor, amikor már azt hittük, Emily szerelmi élete nyugvópontra ért.