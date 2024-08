A magyar származású rocksztár feleségével együtt égette el az ezernyi szeretője fotóit

Gene Simmons édesanyját Klein Flórának hívták, a szabolcsi Jánd községből származott, és a családjából egyedül ő élte túl a koncentrációs tábort. A második világháború után férjhez ment Witz Ferenc asztaloshoz, és együtt vándoroltak ki Izraelbe. Az otthoni nyelv továbbra is a magyar maradt közöttük, amire természetesen a gyereküket is megtanították. Gene a magyaron és az angolon kívül héberül és németül is jól beszél, de japánul is tanult.

Gene Simmons jól beszél magyarul

Forrás: AFP



Gene Simmons igazi neve Chaim

Az izraeli Haifa városában született 1949. augusztus 25-én. Chaim Witz néven anyakönyvezték, majd nyolcéves korában az édesanyjával együtt Amerikába emigráltak. Az édesapja nem tartott velük, és ez is közrejátszott abban, hogy amikor amerikai nevet választott magának, akkor Gene Klein lett belőle, az édesanyja családnevét felvéve. A Simmons művésznevet pedig már a karrierje kezdetén választotta magának Jumpin’ Gene Simmons rockabilly énekes tiszteletére.

Felnőttként tudta meg az igazságot a testvéreiről

Miután az apja nem tartott velük Amerikába, teljesen megszakadt vele a kapcsolata. Amikor viszont Simmons híres és gazdag lett, ennek ellenére kötelességének érezte, hogy mindkét szülőjének vegyen egy házat, és biztosítsa számukra a gondtalan életet. Azt viszont csak az apja 2002-es halála után tudta meg, hogy négy féltestvére is van.

Egész életében józan volt

Híres arról, hogy sosem ivott vagy kábítószerezett, sőt még az általa alapított lemezcég is azzal a határozott feltétellel szerződtetett zenészeket, hogy nem nyúlhatnak droghoz. A józanságának fő oka az édesanyja: Simmons úgy gondolta, hogy olyan sok mindenen ment keresztül a holokauszt idején, nem bírná még azzal is terhelni, hogy a fia esetleg függő lesz.

Tanárként is dolgozott

Mielőtt befutott volna zenészként, Simmons több különféle munkakörben is dolgozott New Yorkban. Mivel kiválóan értett a gépíráshoz, így a Vogue magazin egyik szerkesztőjének asszisztenseként is tevékenykedett, de néhány hónapon át általános iskolai tanárként is kereste a betevőt.