80 éves lett Diana Ross, akiről úttörő Barbie-babát mintáztak

A családja és barátai mindig is Diane-nek szólították

Forrás: ROB BOREN / AFP

A barátnőivel alakította meg minden idők egyik legsikeresebb női együttesét

A baptista templomi kórusban kezdett el énekelni, és mindössze 15 éves volt, amikor három barátnőjével együtt megalakították a The Primettes nevű együttest. A zenekaruk idővel felkeltette a híres Motown kiadó figyelmét is, viszont a szerződés feltétele volt egy új név is, ami a The Supremes, később pedig a Diana Ross and the Supremes lett. 1970-ben kivált az együttesből, és azóta szólóban aratja a sikereit.