Jennifer Lopez először posztolt, mióta beadta a válókeresetet

A fotón - amelyet egy rajongói fiókból posztolt újra - az 55 éves Jennifer Lopez lenyűgözően néz ki hatalmas, hullámos frizurájával és csillogó sminkjével. A felvétel hátterében egy karácsonyfa látható, ami arra utal, hogy a kép nem friss, korábban, az ünnepekkor készülhetett. A Page Six ki is derítette, mikori a fotó: 2020. decemberében lőtték, amikor az énekesnő a sztárfodrász Chris Appletonnal dolgozott. Akkoriban a híres stylist is megosztotta ezt képet J.Lóról.

Ez az első fotót, amit Jennifer Lopez posztolt a válókerest beadása után.

Jennifer Lopez kedden, augusztus 20-án adta be a válókeresetet. Szakításáról még nem nyilatkozott, és nem adott ki közleményt a közösségi oldalain sem. A fenti fotó volt az első, amit házassága felbomlása óta posztolt.

A lap egy másik forrása szerint Jennifer Lopez megpróbálta megmenteni a házasságát, de az 52 éves Affleck nem mutatott érdeklődést eziránt.

„Jennifer őszintén hitte, hogy ez volt a legnagyobb szerelem, amit valaha megélt, és végre megkapta az esélyt a tündérmesére” - mondta a pár egyik közeli ismerőse. „Nem gondolkozott el azon, ki is ez a férfi valójában. Benben olyan sötétség van, amit más nem tud helyette helyrehozni. Jennifer Garner sem volt erre képes, és a világ összes sikere sem lenne elég.”

Májusban röppentek fel a hírek, hogy Ben Affleck kész véget vetni a Lopezzel kötött házasságának, és „ideiglenes elmezavarra hivatkozva” azonnal el is válna, ha tehetné.

„Úgy érzi, hogy az elmúlt két év csak egy lázálom volt, mostanra azonban észhez tért, és megértette, hogy ez egyszerűen nem fog működni” - nyilatkozta akkor egy informátor.

Jennifer Lopez a hivatalos válási papírokon április 26-át jelöte meg a szakítás dátumaként, kibékíthetetlen ellentétekre hivatkozva. Nem kért tartásdíjat, és kérte a bíróságot, hogy tagadja meg ezt Afflecktől is. Az egykori sztárpár jelenleg megpróbálja eladni hatalmas Beverly Hills-i kúriáját. Az ingatlant júliusban 68 millió dollárért hirdették meg, miután először piacon kívül próbáltak meg túladni rajta.

Ben Affleck máris mással vigasztalódik - De mit szól ehhez Jennifer Lopez?

Ben Affleck már úgy érzi, hogy szabad, ezért bátran mulat és mindezt nem egyedül teszi. A színészt nem akárki társaságában látták: egy Kennedy oldalán tölti az idejét, Robert F. Kennedy Jr. (Robert F. Kennedy szenátor fia és John F. Kennedy elnök unokaöccse) 36 éves lányával, Kick Kennedyvel.