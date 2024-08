A Griselda rendezője tanította meg drogozni Sofía Vergarát

A külsején is rengeteget kellett változtatni

Vergara arról is beszélt, hogy milyen külső átalakulásokon kellett keresztülmennie Griselda megformálása érdekében. Ehhez napi három órát kellett a sminkszékben töltenie, ráadásul a testalkata sem volt kompatibilis karakterével. "Igaz, nem Barbie baba volt, de az igazi Griselda Blancóban volt valami... volt valami szexuális vonzereje, amit meg kellett mutatnom" – magyarázta Vergara és azt is elmondta, hogy latinos domborulatait le kellett szorítania, hogy a feneke és a melle is kisebbnek tűnjön a karját, amipedig túl vékony, el kellett takarnia.