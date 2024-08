Jennifer Lopez megszólalt a válásával kapcsolatban: ezeket mondta

Már hónapokkal ezelőtt lehetett tudni, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságának valószínűleg vége. Ahogy teltek a hetek, egyre inkább világossá vált, hogy a pletykák igazak, de kamerák előtt még egyikük sem beszélt arról, min mennek keresztül és milyen terveik vannak a jövőre nézve.

Jennifer Lopez és Ben Affleck között hatalmas volt a szerelem

Forrás: Getty Images

Jennifer Lopez és Ben Affleck hol hordták, hol nem, a jegygyűrűjűket

Az összetartozásukat jelképező ékszer nem egyszer megzavarta a rajongókat. Ugyanis az elmúlt hónapokban, hol az egyikük viselte a jegygyűrűjét, hol a másikuk, sőt, volt, hogy mindkettőjük ujján ott csillogott és előfordult, hogy egyikük sem hordta. A sztárpár ezzel vegyes jelzéseket küldött a világnak: így egyre többekben merül fel a kérdés: vajon csak szórakoznak velünk? Ekkor merült fel az is, hogy házasságuk válsága csak figyelemelterelés, amivel Jennifer karrierjének hullámvölgyét próbálják eltussolni.

Azóta elkészültek a válási papírok is

A válság híre úgy tűnik, nem volt vaklárma, a legutóbbi információk szerint már el is készültek a válási papírok, csak még nem nyújtották be őket a bíróságra. Ben Affleck új házat vett magának, külön töltötték a házassági évfordulójukat is és a színész a felesége szülinapján sem jelent meg. Amg Ben szinte egész nyáron Los Angelesben volt, addig Jen Hamptonsban a barátaival vakációzott.

Újságírói kérdésre válaszolt Jennifer Lopez

Bár a pár egyik tagja sem önt tiszta vizet a pohárba, mindent, amit tudni lehet róluk, az ismerőseik pletykálták el. A TMZ munkatársa Beverly Hills lett figyelmes Lopezre, megszólította és megkérdezte, mi a helyzet a válásukkal. "Abszolút semmi" - zárta rövidre a választ JLo, aki a mai napig hol hordja a gyűrűjét, hol nem. A hét elején például, amikor lányával, Emme-mel látták Beverly Hillsben nem viselte. Jennifer egy 68 millió dolláros házat nézett meg akkor, amelynek úgy tudni a megvásárlását fontolgatja.

Nem csak a nyilvánosság előtt, de egymással sem beszélnek

Ismerőseik szerint a pár mindkét tagja a külön életre készül. Ben - aki a minap szokatlanul boldognak tűnt - Lopez szülinapján vette meg új házát és már JLo sem ragaszkodik a látszathoz sem. Úgy tudni, sem személyesen sem telefonon nem beszélnek egymással: mint ha várnának valamire.