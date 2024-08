Ben Affleck szokatlanul boldog - a színészt ritkán látni ennyire felszabadultnak - Fotó

Jennifer Lopez a nyár nagy részét Hamptonsban töltötte a barátaival

Forrás: Northfoto

Ben Affleck Lopez születésnapján vásárolt házat magának Los Angelesben

Úgy tudni, Jennifert meglepte, hogy amikor visszatért Európából, addigra Ben az utolsó holmiját is elvitte - az egyébként piacra dobott - közös otthonukból. Affleck már jó ideje egy bérelt villában élt, nemrégiben pedig - pont Jen születésnapján - meg is vásárolt egy házat magának. Az ingatlanügyletek egy olyan időszakban történtek, amikor a pár külön töltötte idejét. Az énekesnő New Yorkban ünnepelte ötvenedik születésnapját, míg Affleck Kaliforniában maradt. Lopez július 20-án, szombaton egy Bridgerton témájú partit rendezett Hamptonsban, ahol a hogy a színész nem volt jelen.

Ben Affleck új kastélya Los Angelesben

Forrás: Northfoto

Ben Affleck másként képzeli el az életét Jennifer Lopez után

Bennfentesek szerint a színész készen áll az újrakezdésre, és merőben más életet képzel el magának, mint amilyen Jennifer Lopez mellett volt. Szeretné távol tartani magát a nyilvánosságtól, amennyre csak lehet. „Bennek új energiára volt szüksége az életében" - mondja egy forrás, megjegyezve, hogy a sztár új otthona az, amit eredetileg keresett, mielőtt ő és Lopez megvették a birtokukat. „Ez inkább az ő tempója" - teszi hozzá a forrás. „Jobb a lelkiállapota, és jobban halad előre."

Mindig is törődni fog Jennel

Egy másik forrás szerint most, hogy már eldöntötték, elválnak, Ben feszabadult. Úgy érzi, eddig Jennifer életét élte, de most - bár mindig is törődni fog Jennel - saját magára akar koncentrálni. Ezt bizonyítja az is, hogy több időt tölt a gyerekeivel és újra ápolja régi barátságait, leginkább Matt Damonnal találkozik többet. „Matt nagyon támogató volt az egész megpróbáltatás alatt. Eltereli a figyelmét, és megnevetteti Bent" - árulta el egy ismerőse.