Ben Affleck és Jennifer Lopez hülyére vesznek mindenkit? Lehet, hogy a válságuk csak átverés

Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata hosszú ideje a figyelem középpontjában van, és a sztárpár nem is igyekszik tisztázni a helyzetet. Vegyes jeleket küldenek arról, hánydán is állnak, ezért nem meglepő, ha sokakban felmerült a kérdés: vajon csak szórakoznak?

Jennifer Lopez és Ben Affleck hülyére vesznek mindenkit

Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságának válsága először május elején került elő, azóta pedig folyamatosan érkeznek a hírek arról, milyen jelek utalnak arra, hogy a kapcsolatuk zátonyra futott. De vajon valóban így van, vagy csak hülyére vesznek mindenkit? A páros mesébe illő szerelmi történetet produkált akkor, amikor kiderült, ismét összejöttek és ezúttal a házasságig is eljutottak. Eltelt két év, Jennifer Lopez pedig egy egész albummal és egy hozzá tartozó dokumentumfilmmel tisztelgett szerelmük előtt, habár Ben Affleck egyáltalán nem akarta kitenni kapcsolatukat a nyilvánosságnak, ezt a kérését az énekesnő nem teljesítette.

A hatalmas és látványos gesztust azonban nem értékelték az emberek, az album és a dokumentumfilm is óriási bukás lett, az ahhoz tartozó koncertturnét pedig át is nevezték, mert nem fogytak rá megfelelő mértékben a jegyek - azóta pedig JLo le is mondta az egészet arra hivatkozva, hogy több időt akar tölteni a családjával, mondjuk ehelyett éppen Európában utazgat egyedül.

Mindeközben pedig Jennifer Lopez és Ben Affleck kapcsolata elindult a lejtőn.

Állítólag a színész egy lázálomnak nevezte házasságukat, és ha tehetné, pillanatnyi elmezavarra hivatkozva el is válna, a közös otthonukból pedig elköltözött egy albérletbe. Hetekig nem jelentek meg együtt a nyilvánosság előtt, majd amikor mégis, külön érkeztek. Sok jel utal tehát arra, hogy valóban vége a mesés románcnak, ugyanakkor a sztárpár nem hagyja, hogy biztosak legyünk ebben.

Mintha csak szórakoznának a világgal, Ben Affleck és Jennifer Lopez felváltva hol viselik a gyűrűjüket, hol nem.

Nemrég Ben Afflecket kapták lencsevégre, kezén pedig egyértelműen ott volt a karikagyűrű, pedig sokáig nem viselte. Jennifer Lopezzel ugyanez a helyzet: a héten többször is a hatalmas gyűrűje nélkül volt látható, nemrég azonban ismét a méretes gyémánttal a kezén kapták őt lencsevégre.