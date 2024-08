Lisa Kudrow kevésnek érezte magát a Jóbarátok szerepére: neki mondott köszönetet

Lisa Kudrow a Sirius XM show-ban mesélt arról, hogy Matt LeBlanc hogyan segített enyhítenie a szorongásán, amit eleinte nap mint nap átélt, amikor a Jóbarátok című sorozatban Phoebe Buffay bőrébe bújt.

Lisa Kudrow úgy érezte, Matt LeBlanc mindig megnyugtatja a Jóbarátok forgatásain

Lisa Kudrow-nak kihívás volt a Jóbarátok

"Ez az, amire szükségem volt" - nyilatkozta a színésznő, aki nem tagadja, Matt LeBlanc segített neki kijutni a negatív spirálból, ami két évadon keresztül is eltartott, mert rengeteget agyalt azon, hogyan lehetne még jobban megformálnia Phoebe-t, akit egyébként eleinte nem is főszerepnek szántak. Lisa már korábban is beszélt arról, hogy Jennifer Aniston és Courteney Cox mellett folyamatos kisebbségi komplexussal küzdött, sokáig úgy érezte, nem is méltó a szerepre, holott a Jóbarátok és benne a karaktere is nagyon népszerű volt.

A Jóbarátok legendás hatosa

Matthew Perry halála után nézte újra a sorozatot

"A forgatások alatt gyakran mérges voltam magamara, elégedetlen voltam, hogy nem vagyok jobb. De Matt mindig ott volt és megerősített abban, hogy teljesen jól érzem a karaktert. A legtöbb gondom a harmadik évadban volt, úgy éreztem, korábban jobban ment: Matt azt mondta, már nem kell felépítened a karaktert, az megvan, már tudod, ki Phoebe" - emlékezett vissza Kudrow, aki Matthew Perry halála után vette rá magát, hogy végignézze a Jóbarátokat. "Korábban rá nem tudott volna venni erre senki: de most Matthew miatt néztem meg, ő volt a fontos, nem magamra figyeltem" - tette hozzá és arról is beszélt, hogy néha csak 1-1 epizódott nézett meg, más napokon sorozatmaratont tartott, ám korábban így nyilatkozott: "Ha meglátom, hogy ez megy a tévében, azonnal elkapcsolok. Úgy gondolom, nem tetszenék saját magamnak, így jobbnak látom nem kockáztatni..."