Jennifer Aniston exférje újra megnősül: Justin Theroux eljegyezte fiatal szerelmét

Jennifer Aniston exe, Justin Theroux és Nicole Brydon Bloom színésznő eljegyezték egymást. Nicole a velencei filmfesztiválon villantotta meg gyűrűjét, amikor a Beetlejuice Beetlejuice című film bemutatójára érkeztek, amiben Theroux is szerepel.

Jennifer Aniston exférje, Justin Theroux és Nicole Brydon Bloom - A színésznő kezén a gyémángyűrű

Forrás: Getty Images

A csodás ékszert Stephanie Gottlieb készítette. A 4 karátos, smaragdcsiszolású, hibátlan gyémántot platinába foglalták, 18 karátos sárgaarany betéttel. A gyűrűbe Bloom és Theroux születésköveit is beágyazták - írja a People.

Justin Theroux és Nicole Brydon Bloom másfél éve vannak együtt

Az 53 éves Theroux-t és a 30 éves Bloomot először 2023 februárjában látták együtt, amikor mindketten részt vettek a Netflix egyik rendezvényén. 2023 augusztusában már csókolózás közben fotózták le őket a manhattani Altro Paradiso étteremben.

Mielőtt márciusban a Vanity Fair Oscar-buliján debütáltak volna a vörös szőnyegen, Theroux bemutatkozott kedvese családjának is: elkísérte Nicole-t az ikertestvére esküvőjére 2023. decemberében. 2024 júniusában pedig részt vettek Naomi Watts és Billy Crudup esküvőjén is Mexikóvárosban.

Theroux az Esquire-nak adott korábbi interjújában röviden beszélt arról, hogy szerelmi kapcsolatait inkább magánügyként kezeli. Azt mondta, „sokkal szórakoztatóbb nem nyilvános kapcsolatban élni”.

Theroux - aki 2015-től 2018-ig Jennifer Aniston férje volt - ennek ellenére nem titkolja szerelmét a közösségi médiában, számos fotót posztolt már kettejükről. A legfrissebb kép augusztus 20-án került fel az Insta-sztorijába. A fotó az óceánparton készült, és Theroux éppen csókot nyom menyasszonya arcára.

Beetlejuice Beetlejuice

A kultikus klasszikus új része, a Beetlejuice Beetlejuice bemutatójával indult az idei velencei filmfesztivál. A film még több nevetést, még több őrületet és egy csipetnyi nosztalgiát ígér a rajongóknak. A várva várt folytatásban a régi kedvencek új arcokkal karöltve térnek vissza, hogy ismét elvarázsolják a közönséget a túlvilág kísérteties világába. A film az eredeti szellemét megőrizve modern csavarral és friss történeti szállal egészül ki, miközben megmarad a gótikus esztétika és a sötét humor, amely miatt az első rész annyira ikonikus lett. A címszerepet ismét Michael Keaton játssza, de visszatér Winona Ryder is, aki egykor egy különc tinilányt játszott, most viszont ő lesz az anyukája a Jenna Ortega által megformált különc tinilánynak, aki az előzetesben beharangozott jelenet szerint, a Wednesday Addamshez hasonló, meglehetősen flegma lány lesz. A filmben Justin Theroux is szerepet kapott.