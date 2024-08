Vadonatúj külsőt villantott Lady Gaga, rá sem ismerni - FOTÓK

Az elmúlt hetekben a párizsi olimpiai szerepléséről, illetve eljegyzéséről szóltak a hírek, most pedig ismét magára vonta a figyelmet: Lady Gaga hosszú, fekete hajjal jelentkezett be a közösségi oldalán.

Lady Gaga új külsőt villantott

Forrás: GC Images

Új külsőt villantott Lady Gaga

Az énekesnő a minap egyenes, hosszú fekete hajjal jelentkezett be az Instagram-oldalán. Gaga két posztot is közzétett. Az egyik egy videó, amelyen zongorán játszik egy darabig, ám beszélni nem hallhatjuk, a másik posztban pedig több közeli fotót is feltett magáról, ezeket látva sokan kételkednek abba, hogy az énekesnő valódi haját festette-e be vagy jelenlegi hajviselete csak a parókának köszönhető. Bármelyik állítás is igaz, Gagának minden jól áll, ez vitathatatlan.

Olimpiai nyitóünnepség: Lady Gaga előadása kiakasztotta az embereket

Lady Gaga énekesnő produkciójával kezdődött az olimpiai nyitóünnepség, de a rajongók nem voltak eragadtatva. Probléma volt a hangosítással, miközben az énekesnő éppen a Mon Truc en Plumes című dalt adta elő. Az embereknek azonban nemcsak azzal volt bajuk, hogy a helyszínen nem volt lenyűgöző Lady Gaga előadása, hanem a performansszal magával is. Sokan nem értették, hogy egyáltalán miért az amerika énekesnő előadásával kezdődött a nyitóünnepség.

Vége a találgatásoknak: az énekesnőt eljegyezték

Az eljegyzésükről szóló pletykák először 2023 áprilisában láttak napvilágot, amikor Lady Gagát egy hatalmas eljegyzési gyűrűvel fotózták le. Pár nappal később egy másik forrás megerősítette, hogy Gaga és Michael már az esküvőről beszélgetnek, ami valószínűleg ősszel vagy a következő év elején fog megtörténni.Gabriel Attal francia miniszterelnök TikTok-videójában, amelyet július 28-án, vasárnap tett közzé, Lady Gaga vőlegényeként mutatta be üzletember kedvesét, miközben együtt nézték az úszóversenyt, tehát ezután már nincs is kérdés azt illetően, hogy igazak-e az eljegyzéssel kapcsolatos hírek.

Mielőtt tovább léptek volna, a pár rövid időre szétvált, hogy tisztázzák jövőbeli terveiket, ami most már a gyermekvállalást is magában foglalja. „Gaga és Michael túl vannak néhány hullámvölgyön, de rájöttek, hogy jók együtt, és hogy összetartoznak” – mesélte az informátor. „Gaga egy művész, aki az átlagtól teljesen eltérő színben látja a világot, míg Michael nagyon nyugodt és kiegyensúlyozott. Ők egymás yin és yangja.”