28 év után válik a világhírű színésznő: ez áll Leah Remini döntésének hátterében

Leah Remini elmondása szerint a döntésüket alaposan megfontolták, nagyon sokat beszélgettek a jövőről. Ráébredtek arra, hogy mindketten megváltoztak, és már nem tudják tovább játszani azokat a szerepeket, amelyek már nem illenek hozzájuk. A színésznő kiemelte, hogy bár a házasságuk véget ért, a köztük lévő kapcsolat továbbra is erős marad, és barátként tekintenek egymásra.

Leah Remini 28 év után különválik férjétől

Forrás: Getty Images

Remini szerint a 21 év házasság már önmagában is egy siker, amelyre büszkék lehetnek. A pár története egészen 1996-ig nyúlik vissza, amikor először találkoztak, és 2003-ban kötötték össze hivatalosan az életüket. A válásuk során nem merülnek fel gyermekelhelyezési vagy tartási kérdések, mivel egyetlen közös gyermekük, lányuk már 20 éves. Leah azért osztotta meg a válásuk hírét a nyilvánossággal, mert házasságuk mindig is a média érdeklődésének középpontjában állt. Közös valóságshow-t is készítettek a TLC csatornán, és VH1 különkiadásokat is forgattak együtt mint férj és feleség.

Leah Remini a szcientológiai egyház tagja volt

A Férjek gyöngye című sorozat sztárja több mint 30 év után, 2013-ban hagyta ott az egyházat, 2015-ben pedig megjelent „Bajcsináló – Túlélni Hollywoodot és a szcientológiát” című könyve, amiben kegyetlen őszinteséggel számolt be a szekta életéről. Leah korábban egy interjúban elmondta, hogy a családja hatására 12 évesen csatlakozott a szcientológia egyik elit vallási rendjéhez, a Sea Orghoz. A Sea Orgban a gyerekekre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a felnőttekre, Leah-nak például mosókonyhákban és csiszológyárban kellett dolgoznia.