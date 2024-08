Mariska Hargitay többezer szexuális erőszak kivizsgálásában segített az ügyészségnek

A Dateline True Crime Weekly című hírpodcast augusztus 15-ei epizódja fogja feltárni, hogy milyen módon segítette a magyar származású amerikai színésznő egy ügyész, Kym Worthy munkáját. Ahogy az az epizód beharangozójából kiderült, Mariska Hargitay finanszírozta az említett ügyész küldetését, aki több mint 11 000 nemi erőszakkal kapcsolatos, meg nem vizsgált bizonyítékot fedezett fel egy rendőrségi bizonyítékraktár polcain heverve.

Forrás: GC Images/Celebrity Sightings In New York - August 05, 2024

Andrea Canning a Today show-ban osztotta meg a közelgő epizód részleteit:

„Huszonkét sorozatos szexuális erőszaktevő ellen találtak bizonyítékokat a rendőrségi raktárak készletei között. Pénzre volt szükségük, és ki lépett közbe? Nem más, mint Esküdt ellenségek: Különleges ügyosztályból ismert Mariska Hargitay. Ő segített pénzt szerezni a feladat elvégzéséhez, ami az egész országra kihatással van. Mindenhol változást hoz, a rendőrségtől az ügyészségig”.

Mariska Hargitay maga is szexuális erőszak áldozata volt

A hír hét hónappal azután érkezett, hogy Hargitay a szexuális zaklatással kapcsolatos személyes tapasztalatairól beszélt egy cikkben.

„Egy férfi megerőszakolt a harmincas éveimben. Ez nem a szexről szólt, hanem a dominanciáról és az irányításról. Mindent megpróbáltam, hogy kiszálljak a helyzetből. Próbáltam viccelődni, bájosnak lenni, határt szabni, érvelni, nemet mondani. Megragadott a karomnál fogva, és lefogott. Rettegtem. Nem akartam, hogy nemi erőszakig fajuljon a dolog" — írta a színésznő, aki azt is elárulta, hogy a támadója egy barátja volt, hozzátéve, hogy ma már tudja, hogy ez már önmagában is szexuális zaklatás volt, de akkor attól félt, hogy fizikailag is megtörténik.

„Megdermedtem, ami egy gyakori traumareakció, amikor nincs lehetőség a menekülésre. Kijelentkeztem a testemből” — mondta el a cikkben az akkori érzéseit Mariska Hargitay.