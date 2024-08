Tom Cruise titkos meglepetése: a párizsi olimpia záróceremónián a színész is feltűnik majd

Szigorúan titkos projekten dolgozik Tom Cruise: a 2024-es párizsi olimpia záróceremóniáján készül meglepni a nézőket egy nem mindennapi mutatvánnyal. A színész hónapok óta készül, fő kelléke pedig egy ejtőernyő lesz, szóval az kijelenthető, hogy izgalmakból biztosan nem lesz hiány.

Tom Cruise lelkesen szurkol a párizsi olimpián a sportolóknak

Forrás: Getty Images

Tom Cruise nagyszabású mutatványra készül a párizsi olimpián

Tom Cruise hónapok óta arra készül, hogy egy ejtőernyős akcióval kápráztassa el a közönséget a párizsi olimpia záróceremóniáján augusztus 11-én. A nagy finálé során állítólag a filmproducer nem mindennapi mutatvánnyal adja át a zászlót a 2028-as olimpiai játékok házigazda városának, Los Angelesnek. A terv szerint a háromszoros Golden Globe-díjas színész kezdésként a Stade de France tetejéről lógva jut el az első célpontjához — a stadion pályájához. Az olimpiai zászló pedig folyamatosan vele lesz. Az olimpiai közvetítés ezután egy két perces, előre rögzített szegmensre vált, amelyben Cruise repülőgéppel utazik a következő állomására, miközben az olimpiai zászlót Franciaországból Los Angelesbe viszi. Ezután kiugrik a repülőgépből, és a Hollywood feliratnál landol. Információk szerint az utóbbi mutatványt még márciusban vették fel. A film további részében Cruise átadja a zászlót más olimpikonoknak, miközben Los Angeles utcáin járják az utat.

A színésznek nem ez lesz az első olimpiai szereplése, 2004-ben segített a fáklyát vinni a fáklyát Los Angelesben, a görögországi Athénban megrendezett nyári olimpiai játékok előtt.

Mindeközben a magánéletét sem hanyagolja el a színész, ismét családot akar alapítani, keresi születendő gyermeke anyját - pedig az apaságban eddig nem jeleskedett. És ha ez nem lenne egyszerre elég, költözne is. Lehet, hogy Tom Hollywood egyik legismertebb arca, de kevesen tudják, hogy a vidéki Dél-Anglia szerelmese, és nagyon sokat tartózkodik Londonba is, ahol két idősebb gyereke - a 31 éves Isabella és a 29 éves Connor - is él.

„Egy gyermek vállalása az Egyesült Királyságban fantasztikus módja lenne annak, hogy megszilárdítsa az ottani gyökereit" - árulta el a bennfentes.