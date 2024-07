Sztárok és dublőreik: így néznek ki a hírességek kaszkadőrei

A kedvenc sztárjainkból sok mindent kinézünk, akár azt is, hogy amit a filmvásznon látunk, ő maga tesz meg. Igyekeznek is megfelelni az elvárásoknak, Tom Cruise például valóban azon van, hogy az ésszerűség és a saját határain belül a legveszélyesebb mutatványokat is maga oldja meg. De még ő is tudja, hogy kaszkadőrnek lenni külön szakma, és a bátorság nem egyenlő a vakmerőséggel és a meggondolatlansággal.

Szeretjük azt gondolni, hogy a hírességek mindent maguk csinálnak a filmvásznon, de a sztárok tudják, meddig mehetnek el

Lássuk, hogy néznek ki a sztárok kaszkadőrei

A magasságnak és az alkatnak mindenképpen stimmelnie kell ahhoz, hogy a néző elhiggye, hogy kedvenc sztárját látja egy-egy életveszélyes jelenetben. Ám van, amikor a kaszkadőr arcra is kísértetiesen hasonlít arra a hírességre, aki helyett vállalnia kell a veszélyt. Nézzük, melyik sztár, melyik filmben vette igénybe kaszkadőr segítségét.

Elizabeth Banks a Power Rangers rebootjában

2016-ban Vancouverben, a Power Rangers forgatásán kapták lencsevégre Elizabeth Bankset és kaszkadőrét. Mint két tojás, annyira hasonlítanak egymásra. Kívülről szemlélve, a fotók alapján azt gondolhatnánk, ikrek, akik épp gonosz tervet szövögetnek.

Keanu Reeves a John Wick 3-ban

A John Wick harmadik részében a karaktert elütik, aki ezután lovon szökik meg az ellenségei elől. Keanu Reeves is sok mindenre kapható, de azért van, amit szívesebben bíz a rá egyértelműen hasonlító kaszkadőrjére. Jobb is, nem örülnénk, ha kedvenc búsképű lovagunk komolyabban megsérülne.

Jennifer Lopez a Piszkos zsarukban

Úgy tűnik, Jennifer Lopez nem csak forgatás közben tölt időt kaszkadőrével. A fotó a Piszkos zsaruk forgatási szünetében készült, amikor a sztár és szinte hasonmása Manhattan Spanyol Harlem nevű negyedében együtt pihenték ki fáradalmaikat.

Ben Affleck a Határok mentén című filmben

JLo válófélben lévő férje sem bíz mindent a vakszerencsére, amikor kell, kaszkadőrt hív. Így volt ez a Határok mentén című filmben is, amelynek forgatása közben maga Ben Affleck készített fotót, amelyet megosztva azt írta: „Az 5. film ezzel a legendával: Rich Cetrone. Hálás vagyok, hogy ilyen hihetetlen emberekkel dolgozhatok”.