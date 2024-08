Travis Scott részegen verekedett testőrével Párizsban: letartóztatták

Travis Scott még délután nagyban szurkolt az USA csapatának a párizsi olimpián, másnap, vagyis péntek kora reggel pedig már kattant rajta a bilincs. A két esemény között annyi történt, hogy a népszerű rapper felöntött a garatra, és szóváltásba került testőrével, ami állítólag tetlegességig fajult.

Forrás: Northfoto

Travis Scott rappert letartóztatták Párizsban

Emlékezetes lesz Travis Scott számára a párizsi olimpia, ugyanis a nagyszerű sportolók és a gyönyörű nevezetességek mellett sikerült megtekintenie a helyi rendőrség épületét is, ráadásul belülről. A népszerű rapper csütörtökön még lelkesen szurkolt az USA csapatának, késő este pedig visszatért a szállodájába, ahol szóváltásba került egyik testőrével.

A vita tettlegességig fajult, a sztárt pedig péntek reggel őrizetbe vették.

„Nem volt olyan állapotban, hogy azonnal ki lehessen hallgatni, ezért egy cellába került, hogy kijózanodjon" - mondta egy bennfentes az esteről.

Kiderült, hogy a helyi lesifotósok miatt került összetűzésbe a rapper és a testőre, a rendőrséget pedig a szállodájához hívtál, amely a Champs-Élysées-től pár percre található. „Üvöltöztek egymással, a hotelben pedig kiakadtak és kihívták a rendőröket" - mesélték az incidensről. A forrás szerint Travis Scottot paparazzók követték, miközben az olimpia alatt a városban mászkált, és az egyikük állítólag benézett a rapper autójának csomagtartójába. Travis pedig számonkérte a testőrét, hogy miért engedi, hogy a fotós leskelődjön. Ezután alakult ki a vita.

Korábban még Travis Scott - aki Kylie Jenner exe - kedélyesen elbeszélgetett a lesifotósokkal arról, hogy miért nem szórakoznak inkább ahelyett, hogy őt követnék, de úgy tűnik, hogy az esete végére elfogyott a rapper türelme. A források szerint azonban nem kellett sokáig a cellában várakoznia a sztárnak, mostanra már kiengedték.

Travis Scott szeret felfordulást okozni Franciaországban

A rapper nemrég a cannes-i filmfesztiválon is sikerült botrányba keverednie egy afterpartyn. Ott is tetlegességig fajult a nézeteltérés, a felbujtó állítólag Travis Scott volt, de többen is részt vettek a verekedésben. „A modellek mindenfelé repkedtek a közelharcban. Valakit egy jégvödörrel ütöttek le" - mondták arról az esetről a bennfentesek. A verekedésnek ott a biztonsági őrök vetettek véget.