Miközben a média nagy része Harry hercegre összpontosított, aki a héten New Yorkban járt, egy másik európai királyi család sarja is a keleti parton mozgott. Erzsébet belga hercegnő a múlt héten iratkozott be a Harvard Kennedy School egyetemre.

Erzsébet belga hercegnő Amerikában folytatja tanulmányait

Forrás: https://www.instagram.com/belgianroyalpalace/

A belga uralkodóház nagyon büszke a fiatal trónörökösre, képeket osztottak meg a közösségi médiában Erzsébet első iskolai napjáról. A fotókat a lány connecticuti iskolatársa, Max Bueno készítette. Az iskolába Elisabeth de Saxe-Coburg néven iratkozott be.

Erzsébet hercegnő az Egyesült Királyságban, Oxfordban szerzett alapdiplomát, ezután döntött úgy, hogy Bostonban folytatja tanulmányait politológia szakon. A hírek szerint már most nagyon népszerű az egyetemen, elég sokan szeretnének barátkozni vele. Oxfordban is sokat szerették, kedves és szorgalmas diák volt.

Erzsébet Fülöp király és Mathilde királyné legidősebb gyermeke. Ő lesz a következő uralkodó, annak ellenére, hogy van egy fiatalabb fiútestvére. Az ország 1991-ben változtatta meg a férfi utódoknak kedvező törvényeket.

Erzsébet édesanyja, Mathilde királyné vasárnap este Harry herceggel együtt vett részt az ENSZ vacsoráján New Yorkban.