Apró gesztust tett a királyi család Harry hercegnek születésnapján - Megtört a jég?

Azóta, hogy Harry herceg kilépett a királyi családból, csak mélyül köztük a szakadék. Meghan Markle és férje mindent meg is tettek azért, hogy elmérgesedjen a viszony, hiszen az elszakadás óta abból élnek, hogy kiteregetik a családi szennyest. Az Oprah-nak adott interjújukkal kezdődött, majd folytatódott egy netflixes sorozattal, Harry pedig végül kiadta a Tartalék című önéletrajzi könyvét. Egy alkalommal sem kímélték a királyi családot, és úgy tűnt, a kapcsolatuk visszavonhatatlanul megromlott. Most azonban egy apró gesztust tettek Harry felé: hivatalosan is felköszöntötték a születésnapján.

Forrás: Getty Images

Noha azt hihetnénk, hogy ez semmiség, valójában nem az. Ugyanis Meghan Markle nem részesült ebben a kegyben. A hercegné születésnapja augusztus elején volt, és amellett a királyi család tagjai úgy mentek el, mintha mi sem történt volna. Hivatalosan és nyilvánosan legalábbis nem köszöntötték fel a hercegnét, de nemcsak őt nem, kislányukat, Lilibetet sem üdvözölték annak születésnapján júniusban. Ennek fényében az, hogy most Harry herceget nyilvánosan felköszönötték a királyi család hivatalos Instagram-oldalán, ráadásul Instagram-sztorijukban Katalin és Vilmos is, igen nagy dolog, de azt is mutatja, hogy nem kezelik egyenlő módon a házaspárt, és míg Harry felé nyitnak, Meghan Markle továbbra is vörös posztó. Ami nem is csoda, hiszen Meghan Markle évek óta nem járt Angliában, látogatásai elmaradását azzal magyarázzák, hogy hivatalos védelem hiányában a hercegné nem mer odautazni. A királyi család pedig a jelek szerint nem nézi jó szemmel a hercegné viselkedését...

„Boldog 40. születésnapot kívánunk Sussex hercegének" - írták Instagramon a Harry hercegről közzétett fotóhoz. Habár szűkszavú a köszöntés, mégis lehet olajágnak tekinteni. Már csak az a kérdés, hogy Harry herceg hogyan reagál majd erre a gesztusra.

