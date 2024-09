Harry herceg a születésnapja alkalmából küldött üzenetében elárulta, mennyire izgatott, hogy 40 éves lesz. Vilmos öccse a kerek évfordulóra kiadott nyilatkozatában két gyermekét is megemlítette, azt mondta, az ötéves Archie és a hároméves Lilibet édesapjának lenni a legnagyobb öröm, a gyerekek „hihetetlenül kedvesek és viccesek. Harry, aki a mai nappal 8 millió fontot is örököl a néhai dédanyjától, elárulta, hogy a 30. születésnapja miatt szorongott, most azonban nem így érez, fontos számára a küldetése: „Bármilyen életkorban is legyek, az én küldetésem az, hogy továbbra is felhívjam a figyelmet, és jót tegyek a világban.”

Harry herceg 40 éves lett

Forrás: Getty Images

Egy dolog azonban egyértelműen hiányzott Harry nyilatkozatából: a felesége, Meghan. Nagyon furcsa tőle az, hogy nem említette, hiszen általában áradozik párjáról. Harry barátai azt állítják, hogy a herceg mostanra nem több, mint Meghan kísérője.

Harry 40-es bulija

Harry és Meghan ma Montecitóban lévő otthonukban ünnepelnek. A szűk körű partin valószínűleg főleg Meghan hollywoodi haverjai lesznek jelen - a bennfentesek szerint Harry baráti köre kissé megcsappant. Sőt, azt állítják, hogy Harry egyre inkább elszigetelődik, és jelenleg a legjobb barátjának a biztonsági őrét, David Langdownt tartja.

A The Sun magazin egyik forrása elmondta: „Az őr egy angol srác, aki Montecitóba költözött a családjával. Ő és Harry nagyon közel állnak egymáshoz. Olyanok, mint a cinkosok.” Az informátor hozzátette: Harry már csak Meghan „plusz egy fője” az eseményeken.

A héten a pár megjelent Meghan két barátnőjének könyvesbolt-megnyitóján. A forrás azt mondta: „Az esemény összefoglalta Harry életét. Inkább plusz egy emberként volt ott, nem mint egy egyenrangú fél. A társasági életüket egyre inkább Meghan irányítja és építi."

Úgy tudni, hogy Harry tervezi saját kis hétvégi kiruccanását a hegyekbe, ahová várhatóan néhány angliai cimborája is elkíséri. Sokan azonban nem lesznek, a Vilmossal való konfliktusa miatt az etoni barátok biztosan nem jelennek meg.

Így telnek Harry herceg hétköznapjai

Harry közeli ismerősei azt remélik, hogy a hétvégi kiruccanás feldobja a hangulatát. Sokan attól tartanak, hogy a derűs születésnapi nyilatkozata ellenére valójában még mélyebbre süllyed. Amikor éppen nem kifelé mutogatják boldogságukat a nyilvánosságnak, valójában csak Meghan mosolyog - Harry a hétköznapokba levert és rosszkedvű. A kacér 30-asból elkeseredett 40-es lett. Napjait a futás, a biciklizés és a mentőkutyái sétáltatása tölti ki. A Meghannal közös, íróasztalnál töltött munkanapokat meditációs ülések szakítják meg.