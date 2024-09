Hugh Jackman félmeztelen fotót posztolt: brutálisan kigyúrta magát a színész

Hugh Jackman nem önszorgalomból, hanem legújabb filmje, a Deadpool&Rozsomák miatt járt rendszeresen konditerembe, aminek igen látványos lett az eredménye. A színész közösségi oldalán mutatta meg, hogy a teste mennyit változott a rengeteg edzésnek köszönhetően.

Hugh Jackman brutálisan kigyúrta magát

Forrás: GC Images

Az 55 éves színész korábban arról beszélt, hogy egy életre végzett Rozsomák karakterével, majd arról lehetett olvasni, hogy nagyon is vágyott rá, hogy újra a Marvel-hős bőrébe bújjon. Ehhez fizikailag is össze kellett szednie magát, rengeteg edzéssel igazi izomkolosszussá gyúrta magát. A rajongók legnagyobb örömére erről egy tükörszelfit is készített, amit az Instagram-oldalán osztott meg. A kép mellé csak ennyit írt: „Hálás vagyok."

A sok munkának nemcsak a konditeremben lett meg az eredménye: a film elképesztő siker lett. A színész meg is könnyezte a hírt augusztusban, miszerint a Deadpool&Rozsomák jelenleg a legnézettebb mozi a világon.

A Deadpool&Rozsomák már a nyitó hétvégén elképesztő összeget hozott

Hugh Jackman a film sikere, így karrierje jelentős mérföldköve kapcsán érzelmes pillanatot osztott meg rajongóival. A színész nem tudta visszatartani a könnyeit, amikor felfedezte, hogy legújabb filmje, a Deadpool&Rozsomák világszerte az első helyre helyen áll a nézettségi és bevételi listákon. Jackman az Instagramjára tett fel fotókat, amelyeken az autójában ülve a telefonján olvassa a mozi hatalmas sikerét, és amelytől előbb kuncogott, majd felkiáltott, hogy "úristen!", majd könnyek szöktek a szemébe. "A Deadpool&Rozsomák jelenleg a világ első számú filmje. Köszönöm MINDENKINEK!" - írta a poszthoz. A film minden idők legmagasabb - 668,45 millió ausztrál dolláros - bevételét hozta a nyitó hétvégén, ami messze meghaladja a filmipar várakozásait.