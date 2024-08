Instavideóban sírta el magát Hugh Jackman - Kasszasiker a Deadpool&Rozsomák

A színészt megviselte a válása

Hugh Jackman boldogsága azonban nem felhőtlen, úgy tudni, nagyon megviselte a Deborra-Lee Furnesstől való válása és a gyerekei, a 23 éves Oscar és a 18 éves Ava társaságában lelt egyedül vigaszra. A szakításuk okáról nem árultak el semmit, azonban egy közeli ismerősük elmondta, hogy miután a gyerekeik kirepültek, már nem volt meg a kapocs, ami összetartotta őket. Deborra-Lee Furness legutóbb a Force of Nature: The Dry 2 című filmben tűnt fel, amelyet az év elején mutattak be.