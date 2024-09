Maggie Smith soha nem nézte a Downton Abbeyt: így érzett, amikor vége lett számára

A Downton Abbey-beli fia is búcsúzik tőle

A történelmi drámasorozatban Hugh Bonneville alakította a Violet fiát, Robertet: most ő is gyászolja. „Bárki, akinek valaha is volt közös jelenete Maggie-vel, tudja, milyen éles szeme, éles esze és félelmetes tehetsége volt. Nemzedékének igazi legendája volt, és szerencsére tovább fog élni oly sok csodálatos szerepben. Részvétem a fiúknak és a családjának” - nyilatkozta a BBC-nek.