Rengeteget szenvedett élete során Maggie Smith: mellrák, vakság és Graves-kór is sújtotta

Betegen bújt Minerva McGalagony professzor bőrébe

Maggie Smith Minerva McGalagony professzor szerepében a Harry Potterben parókát viselt. „Kopasz voltam. Nem okozott gondot felvenni a parókát. Olyan volt a fejem, mint egy főtt tojás” – emlékezett vissza a színésznő, aki forgatásokat vállalt, de a szinházba nem tért vissza. „Most már félek színházban dolgozni. Nagyon bizonytalannak érzem magam. Egy ideje nem csináltam” – mondta.

Maggie Smith Minerva McGalagony professzor szerepében

Csípőprotézis-műtéten esett át

A Los Angeles Times szerint 2016-ban Smith lemaradt a Golden Globe-díjakról, ahol a The Lady in the Van című munkájáért jelölték, mert csípőprotézis műtét után lábadozott és bár már jól volt, nem tudott volna végigülni egy hosszú repülőutat.

Glaukóma is sújtotta

Noha Smith nem árulta el, mikor alakult ki nála glaukóma, egy 2016-os interjújában megerősítette, hogy látása károsodott, sőt, az egyik szemére meg is vakult.