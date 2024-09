Eltemették Mihályi Győzőt: a család és a kollégák kísérték utolsó útjára

Mihályi Győző elvesztése az egész országot megrázta. Nem voltak egészségi problémái, készült az új évadra. A színművész halálát hirtelen szívmegállás okozta, 70 éves volt. Mihályi Győzőt a családja és a barátai búcsúztatták szeptember 24-én a Farkasréti temetőben, a szertartás 14:30-kor kezdődött. A népszerű színművészt a József Attila Színház saját halottjának tekinti.

Mihályi Győző augusztus 27-én hunyt el.

Forrás: Borsonline

A temetésen ott volt Sasvári Sándor, Hegedűs D. Géza, Nyertes Zsuzsa, Hirtling István, Fehér Anna, Papadimitru Athina, Trokán Péter és lányai, Trokán Nóra és Anna, valamint a Szegedi Nemzeti Színház társulata is. A ceremónián ott volt Mihályi Győző volt felesége a két közös gyermekükkel, illetve a második felesége is, összetörten - írja a Borsonline, ahol több kép is megjelent a temetésről.

Forrás: Borsonline

A népszerű színész hatalmas űrt hagy maga után a magyar színházi szakmában. Szinkronszínészként is feledhetetlen, magyarul szólaltatta meg Alain Delont - aki furcsa módon 10 nappal Mihályi Győző előtt halt meg - és Jean-Claude Van Damme-ot.