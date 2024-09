Motorversenyen kérte meg a férjét Pink - 9 érdekesség a 45 éves popsztárról

Pink és férje, Carey Hart a gyerekeikkel

Forrás: Getty Images

Védi az állatokat még az angol király ellen is

Számos jótékonysági ügyet támogat anyagilag és aktivistaként is. Ő az állatvédő PETA egyik legharcosabb híve, még az akkori walesi herceg, ma már angol király III. Károlynak is írt levelet a rókavadászatai ellen tiltakozva, valamint II. Erzsébet angol királynő figyelmét is felhívta rá, hogy nem kéne már a hagyományos medvebőr kucsmát alkalmazni a brit hadsereg díszalakulatainál.

A hobbija miatt újra iskolapadba ült

2013-ban megvett egy saját szőlőbirtokot Dél-Kaliforniában, és 2018-ban már a saját bormárkáját is piacra dobta Two Wolves (’Két Farkas’) néven. A borászat kitanulása érdekében pedig az iskolapadba is újra visszaült, és a University of California kurzusain szerzett szakirányú tudást.