Katy Perry hálószobatitkai: így jutalmazza Orlando Bloomot a hétvégi mosogatásért

Katy Perry nem szégyelli magát, ha a szexről kell beszélnie, könnyedén kikotyogta a hálószobatitkait is egy podcastben. Az énekesnő elmondta, hogy hétvége a bejárónőjüknél is szabad, így rájuk marad a házimunka. Orlando Bloom nagyon szívesen elvégzi ezeket a feladatokat, ami nem is csoda, hiszen felesége nem hagyományos fizetőeszközt használ a díjazásnál. Szexszel fizet a szívességért, így Katy Perry férje, Orlando Bloom nagyon is érdekelt a mosogatásban.

Katy Perry hálószobatitkokat osztott meg egy podcastban

Forrás: AFP

Katy Perry, a férje szívességet tesz neki, azt orális szexszel jutalmazza

Katy Perry arra buzdítja a férfiakat, hogy segítsenek feleségeiknek a ház körüli munkákban. Osszák meg a terhet, amit nagyon nehéz a nőknek, akik rengeteg láthatatlan munkát vállalnak, egyedül cipelni. A Grammy-jelölt énekesnő bevallotta, hogy ő és a „Karib-tenger kalózai” sztárja sok időt töltöttek párterápián, ahol rájött, hogy az ő szeretetnyelve a szívesség, értékeli, ha valamit megtesz neki a férje.

Ezt a podcastban Perry nagyon nyersen fogalmazta meg:

„Szóval ez olyan, hogy ha lemegyek a földszintre, és tiszta a konyha, és mindent megcsináltál, elmosogattál és kamraajtók is zárva vannak, akkor jobb, ha készen állsz, hogy le...lak. Úgy értem, szó szerint. Ez az én szeretetnyelvem. Nem kell piros Ferrari! Veszek magamnak. Csak mosogass el! És kkor bekapom, ilyen egyszerű”.

Katy Perry azzal is viccelődött, hogy azok a férfiak, akik megengedhetik maguknak az intelligens robotporszívókat és az olyan elektromos vécéket, ahol az ülés automatikusan leereszkedik, sokkal többet szexelnek partnereikkel...

Az énekesnő elmondta, hogy korábban a nárcisztikus férfiakhoz vonzódott, de ez ma már nem így van. Ehelyett értékeli a hűséget, a jelenlétet, a humort, a könnyedséget, a problémamegoldást, a játékosságot és a kalandot. És mindez Orlando Bloomban megvan.

„Orlando és én rendkívül kalandvágyók vagyunk” – sóhajtott fel, és felidézte, hogy nemrégiben együtt ugrottak ki egy helikopterből.