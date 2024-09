A Netflix közzétette Squid Game 2. évada első képkockáit: a népszerű koreai sorozatra már nem kell sokáig várnunk.

A Squid Game 2. évada karácsonykor érkezik

A Squid Game 2. évada 3 évvel az 1. után játszódik

2021-ben hatalmas siker volt a Netflixen a Squid Game (Nyerd meg az életed) című sorozat, és augusztus eleje óta már azt is tudni, mikor. A streamingoldal akkor az előzetessel együtt azt is bejelentette, hogy minden idők legnépszerűbb koreai sorozata még idén megérkezik. A jó hírt az alkotó Hvang Donghjok jelentette be a nézőknek, és a pontos dátumot is elárulta, amely szerint az évad december 26-tól lesz elérhető, amit 2025-ben egy újabb évad követ, ami le is zárja a Squid Game-et. Annyit lehet tudni az új évadról, hogy ahogyan a való életben is annyi idő telt el, 3 évvel az előző után játszódik.

Központi szereplő lesz az egykori 456-os játékos

Az első évad győztese, a 456-os játékos, Gi-Hun. A férfinak továbbra is eltökélt szándéka, hogy megtalálja az embereket a játék mögött, és véget vessen a kegyetlenségnek. A küldetése azonban akadályokba ütközik és rájön, hogy csak úgy tudja végleg befejezni a Squid Game-t, ha újra belép.

A sorozatból valóságshow is készült: két játékos pert tervezett

Squid Game: The Challenge címmel került fel a Netflixre az a valóságshow, amit az első széria ihletett. A műsor játékai közül többet a sorozatból vettek át, de voltak benne teljesen újak is. Természetesen itt senki nem halt meg, maximum üres kézzel távozott. Két versenyző azonban perrel fenyegette a gyártó céget, ők azt állították, hogy komoly sérüléseket - hipotermiát (kihűlést) és idegkárosodást - szenvedtek a műsor során.