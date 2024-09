Ezt biztos nem tudtad a Szívek szállodája sorozatról: nem Melissa McCarthy alakította volna a séfet

A Szívek szállodája a pörgős stílusával, a popkultúrális utalásaival, a humorával és az egyedi karaktereivel lopta be magát a nézők szívébe. A sorozat középpontjában a 16 évesen anyává vált Lorelai Gilmore és lánya, Rory álltak, körülvette őket Stars Hollow összes polgára, akik mind kissé bolondosak, de szerethetőek voltak. Az egyik központi figura a hóbortos séf, Sookie St. James, akit Melissa McCarthy alakított, de mint kiderült, nem ő volt az első befutó erre a szerepre, noha ma már el sem tudnánk képzelni, hogy más játssza el a kissé kétbalkezes szakácsot.

Forrás: Photo12 via AFP

A Szívek szállodája készítője, Amy Sherman-Palladino nagyon nagy alapossággal válogatta ki a sorozat szereplőit, és tekintve, hogy milyen népszerű lett ez a dramedy elmondhatjuk, hogy nagyszerű munkát végzett. A főszereplők és a mellékszereplők is telitalálatnak bizonyultak, mind olyan egyéniséget vittek a sorozatba, amitől igazán egyedi, humoros és szívmelengető lett a történet. El sem tudnánk képzelni Stars Hollow-t a Sean Gunn által alakított Kirk nélkül, de Miss Patty, Taylor Doose, Luke Danes, vagy éppen Sookie St. James is mind olyan karakterek voltak, akik nélkül nem lenne teljes a sorozat. Ez persze az őket megformáló színészek érdeme is, el sem tudnánk képzelni más sztárokkal ezeket a figurákat, pedig mint kiderült, a bolondos séfet eredetileg nem Melissa McCarthy alakította volna, hanem Alex Borstein.

Ezt maga Amy Sherman-Palladino vallotta be sok-sok évvel ezelőtt. A színésznő azonban akkoriban egy másik show-ban szerepelt, és nem tudott szabadulni az őt kötő szerződések alól, így kénytelenek voltak újra kiválasztani a megfelelő Sookie-t. Amy elmondta, annyira imádták Alexet, hogy nem sok kedvvel kezdték el az újabb válogatást, de Melissa alakítása meggyőzte őket arról, hogy van élet Alex után is.

Szívek szállodája: Alex Borstein lett volna Sookie

Forrás: Getty Images

Érdekesség, hogy Alex Borstein több epizódszerepben is feltűnt a Szívek szállodájában, ő volt az első évadban a mogorva hárfás, Drella, később pedig Emily Gilmore stylistját, Miss Celine-t alakította. Ha ez még nem lenne elég, a való életben ő házasodott össze Jacksonnal, vagyis azzal a színésszel, aki a sorozatban Sookie St. James párját alakítja.