100 éve született Hollywood kedvenc írója, Truman Capote - véres gyilkossággal vált halhatatlanná

Truman Streckfus Persons néven 1924. szeptember 30-án New Orleans városában jött világra. A szülei házasságának válsága és az édesanyja labilis mentális egészsége miatt kisgyerekként a rokonokhoz küldték az alabamai Monroeville-be, és közel öt éven éven át ők nevelték. A Capote nevet akkor kapta, amikor az anyja másodszor is férjhez ment, és New Yorkba költöztek. Truman Capote tragikus körülmények között vesztette el az édesanyját, aki öngyilkos lett.

100 éve született Truman Capote

Forrás: AFP

Truman Capote gyerekkori barátja is világhírű író lett

A Monroeville-ben töltött gyerekévek alatt barátkozott össze a szomszédban lakó kislánnyal, egy bizonyos Harper Lee-vel. A kislányból később a Ne bántsátok a feketerigót világhírű írónője lett, aki a regényben a kisfiú Dill alakját a szomszéd srác Capote-ról mintázta. A két író a hírnevük csúcsán is megtartotta a gyerekkori barátságot.

Véres gyilkossággal vált halhatatlanná

Már gyerekként eldöntötte, hogy író szeretne lenni, és onnantól kezdve tudatosan készült erre a pályára. Nagyon fiatalon jelentek meg az első novellái, majd a Más hangok, más szobák című első regényével hívta fel magára a figyelmet. Élete fő műve a Hidegvérrel című „tényregény” lett, amiben egy valóban megtörtént, szörnyű gyilkossági esetet dolgozott fel.

Audrey Hepburn neki köszönheti élete szerepét

Capote híres íróként a társasági élet sztárjának számított, afféle korabeli celebnek. Hamar felkapta őt a szórakoztatóipar is, Broadway-színdarabokat rendeltek tőle és filmek készültek a munkáiból, a legemlékezetesebb módon az Álom luxuskivitelben esetében. Pedig megvolt a véleménye az álomgyárról: „Minden egyes évvel, amit valaki Hollywoodban tölt el, kettővel csökken az IQ-ja.” Később már nem csak a műveiből, hanem az életéből is filmek készültek, Philip Seymour Hoffman például egyenesen Oscart kapott az eljátszásért.

A pultosok és italboltosok agyára ment

Híres nagyivónak számított, a kedvence pedig a whiskey volt, azon belül is a J&B márka. Ezt azonban nem volt hajlandó a mindenki által használt rövidített nevén hívni, hanem mindig Justerini&Brooksot kért, és magyarázat nélkül kitartott emellett, hiába értetlenkedtek a pultosok és italboltosok.

Sosem gondolnád, mi volt az egyik erőssége

Az alacsony, törékeny termetű, magas hangú író a létező legintellektuálisabb típus volt, akit soha senki nem látott sportolni. Épp ezért tudta meglepni a társasági események során a fogadásaival azokat, akik leálltak szkanderezni vele, ugyanis ebben szinte legyőzhetetlennek számított.

Interjúban árulta el, hogyan fog meghalni

1978-ban erősen módosult tudatállapotban, 48 órányi ébrenlét után adott élő tévéinterjút, és nem is tagadta a helyzetet. Amikor a műsorvezető megkérdezte, hogy mi lesz így, ha nem tud leállni az alkohollal és a drogokkal, akkor azt felelte: „Nyilván megölöm magamat, még ha nem is szeretném.” Truman Capote hat évvel később hunyt el a Los Angeles-i otthonában májbetegséggel összefüggő érgyulladás és drogtúladagolás együttes következményeként.