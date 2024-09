Végre hivatalos! Exkluzív fotók érkeztek a Bridgerton család 4. évadának forgatásáról

A Bridgerton család rajongói szerte a világon tűkön ülve várták a bejelentést, vajon mikor jön a 4. évad. Mint ahogy lenni szokott, több pletyka is szárnyra kelt a Netflix méltán népszerű romantikus sorozatáról. De azt már tudni lehet, hogy a következő szezonban Benedict Bridgerton szerelmi életét követhetjük nyomon, az alkotók pedig már azt is elárulták, ki alakítja a női főszerepet.

Bridgerton család 4. évadának a forgatása

Forrás: Profimedia

Megérkeztek az első fotók a Bridgerton család forgatásáról

A sorozat alkotói már a 3. évad végén elhintették, kiről fog szólni a sorozat következő szezonja, ám a hivatalos bejelentéssel eddig vártak. Azóta már kiderült, hogy a bájos család másodszülött gyermek, Benedict (Luke Thompson) története áll majd a romantikus története középpontjában. És azt is elárulták, ki alakítja majd a női főszereplőt, Sophie-t. A karaktert Yerin Ha formálja majd meg, a színésznő már hivatalosan is csatlakozott a stábhoz.

A titokzatos lány talpig ezüstben

A nyolc új részben Julia Quinn „Tisztességes ajánlat” című regényét dolgozzák fel, amely igazából eléggé hasonlít Hamupipőke történetére. Annak ellenére, hogy idősebb bátyja, és két fiatalabb testvére is boldog házasságban él, Benedict Bridgerton nem szeretne megállapodni - egészen addig, amíg nem találkozik az édesanyja álarcosbálján egy elbűvölő, fiatal nővel, akit csak úgy neveznek a sorozatban, hogy Lady in Silver, azaz a nő ezüstben. A regényben ő Sophie Beckett egy gróf és annak egyik szobalányának törvénytelen lánya. Sophie az apja házában nevelkedett, ahol gonosz mostohaanyja szolgálósorba kényszeríti. A színésznőt talán a Harry Potter sorozatból ismerheted, ahol a varázslótanonc első szerelmét, Cho Changet alakította.

Lesz okunk várni az új Bridgerton részeket

A sorozat forgatását már most szeptemberben elkezdték, és ha hasonló tempóban haladnak a készítésével, mint a korábbi szezonokkal. A forgatás nagyjából 6-8 hónapig tart, emellett legalább ugyanennyi idő, amíg véglegesen elkészülnek a vágással és az utómunkával. Bár hivatalos premierdátumot még nem jelentettek be, nagyon valószínű, hogy az új epizódokat csak 2026 nyarán láthatjuk majd – szóval legkorábban is csak 2 év múlva.