Brooke Shields lánya ellopta anyja elől a show-t - Rowan testhez simuló ruhában jelent meg a vörös szőnyegen

A színésznő megszokta már, hogy a vörös szőnyegre lép, ő van a figyelem középpontjában. Ám Brooke Shileds kénytelen volt osztozni a rivaldafényen, nem is akárkivel. Lánya, Rowan lopta el előle a show-t a Glamour Women of the Year díjátadó gáláján.

Ki hinné, hogy a Kék lagúna sztárjának már 21 éves lánya van. Ránézésre biztosan senki nem mondaná meg Brooke Shieldsről, hogy egy felnőtt nő édesanyja, pedig így van. Rowan anyja fiatalkori mása a Glamour Women of the Year díjátadó gáláján a vörös szőnyegre lépve elkápráztatta a megjelenteket. Brooke Shields és lánya csodálatosan nézett ki Glamour Women of the Year díjátadó gáláján

Forrás: Getty Images/2024 Glamour Women Of The Year Brooke Shields nem bánta, hogy a lánya került előtérbe Anya és lánya csodálatosan nézett ki, ahogy egymás mellett állva fotózták őket az eseményen. Mindketten csillogó, testhez simuló ruhában pózoltak a kameráknak. Brooke a már amúgy is szoborszerű testét egy pár arany toronymagas sarkú cipővel emelte ki, barna fürtjeit pedig laza, göndör fürtökben viselte. Rowan egy pánt nélküli, ezüst flitteres ruhát választott, csillogó virágos díszítéssel, amit egy nyitott orrú ezüst magassarkú cipővel és egy hozzá illő nyaklánccal egészített ki. Brooke lányainak, Rowannek és a 18 éves Griernek az édesapja a Funny or Die alapítója, amerikai filmrendező, filmproducer és forgatókönyvíró Chris Henchy, akihez a színésznő 2001-ben ment feleségül. Rowan 1-es típusú diabétesszel küzd Rowannél 14 éves korában diagnosztizálták az 1-es típusú cukorbetegséget, miután hirtelen és nagyon sokat fogyott. A diagnózis előtti tüneteiről Brooke Shields lánya így nyilatkozott: „Először is, nagyon sokat fogytam, nagyon gyorsan. Annak ellenére, hogy minden egyes étkezésnél dupla adagokat ettem. Nagyon sok ételt fogyasztottam, de minél többet ettem, annál gyorsabban fogytam. A másik, hogy állandóan pisiltem. Aztán a látásom kezdett romlani, és nagyon csúnya lábujjgyulladásom lett. Ezek voltak a nem diagnosztizált 1-es típusú cukorbetegségre utaló figyelmeztető jelek”.