Nicole Kidman lánya modellként debütált a párizsi divathéten: a színésznő nem lehetne büszkébb

Nicole Kidman lánya határozottan vonult végig a kifutón, az izgalom jele egy cseppet sem látszódott rajta, magabiztos arckifejezéssel képviselte a márkát modellként.

Nicole Kidman lánya modellként debütált a párizsi divathéten

Forrás: Getty Images for Miu Miu

Nicole Kidman nem tűnt fel az eseményen, bár az előző este részt vett a Balenciaga show-n. Lehet, hogy a fiatal sztár egyszerűen megkérte az anyját, hogy ne üljön az első sorba, de ezt követően csatlakozott lányához a Miu Miu vacsorára. A büszke anya megünnepelte lánya modellkedését, megosztott egy fotót az Instagramon, amelyen Sunday a kifutón vonul. Úgy tűnik, Sunday nagyon szeretne belépni a divat világába, Kidman azonban mindezidáig várt, hogy lánya elég idős lehessen ahhoz, hogy elvihesse őt egy ilyen nívós eseményre.

„Mindjárt 16 éves lesz” — mondta Kidman Victoria Beckhamnek a Vogue Australia interjúban tavaly. „Azt mondtam neki, hogy 16 éves korában eljöhet egy show-ra. Már régóta szeretett volna menni.”

Nicole Kidman lányai éppen úgy élnek, mint egykor az édesapjuk

A párizsi olimpián több fotó is készült Nicole Kidman családjáról, ugyanis mindannyian együtt utaztak a játékokra, hogy szurkolhassanak a versenyzőknek. És ha már a divat fővárosában voltak, nem hagytak ki egyéb rendezvényeket sem, vagyis úgy tűnik, meglehetősen jól mulattak. A 16 éves Sunday Rose és a 13 éves Faith Margaret élete nem hasonlít a velük egykorú tinikére, de édesapjukéra annál inkább. Keith Urban népszerű countryénekes ugyanis elárulta, amikor ő volt fiatal, szintén rengeteget utaztak a családjával. „Gyerekkoromban a családunk sokat költözött. Számomra a 'szülőváros' mindig is inkább a családomat jelentette, és egy helyet, ami bennem van - valahol, ahol megtalálom a középpontomat” - írta Keith az Instagramon Keith egy fiatalkori fotója mellé, amivel új kislemezét, a Heart Like A Hometownt népszerűsíti.